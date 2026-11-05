ทรูและ EGG Digital เปิดตัว LBM จำลองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการตลาดแม่นยำ
ทรู คอร์ปอเรชัน จับมือ EGG Digital เปิดตัว Large Behavior Model เพื่อสร้าง Consumer Digital Twin ช่วย SME ทดสอบไอเดียธุรกิจก่อนลงทุนจริง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีจีเจ่ ดิจิทัล จำกัด (EGG Digital) ได้ร่วมกันประกาศความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Large Behavior Model หรือ LBM เพื่อสร้าง Consumer Digital Twin แบบจำลองผู้บริโภคที่สามารถจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจได้แม่นยำ
นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถตั้งคำถามและทดสอบแนวความคิดของสินค้าใหม่ก่อนการลงทุนจริงในตลาด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญAlso readกรมวิชาการเกษตรแจงมะนาวต้นละ 12,000 เป็น Fake News พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมฯ
กลไกการทำงาน LBM และข้อมูลเชิงลึก
ระบบ LBM ของ ทรู และ EGG Digital ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยอาศัยการผสานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคมของผู้ใช้จำนวนกว่า 55 ล้านราย กับข้อมูลผู้บริโภคจากภาคธุรกิจค้าปลีกจำนวนกว่า 20 ล้านราย
กระบวนการนี้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและหลักการธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
แนวทางนี้เป็นการขยายขอบเขตจากการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรแบบ 360 องศา มาสู่ระดับ 720 องศา และ 1,080 องศา ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วงวัย และความสนใจของผู้บริโภคได้ละเอียดขึ้น
บทบาท AI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SME
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลัสสิทธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน ได้นำเสนอแนวคิด Small Today. Growing with AI ในการบรรยายหัวข้อ AI-Powered SMEs: The Next Engine of Thailand's Growth
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายในกิจกรรม FAST LANE GROWTH SUMMIT 2026 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปอยู่ในกระบวนการหลักของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากฐาน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มากถึง 3.3 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 99.5% ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจ้างงานแรงงานถึง 69.5% ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ
กลุ่มธุรกิจนี้ยังมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม Gross Domestic Product (GDP) ของประเทศถึง 35% ซึ่ง ดร.ธีรเดช มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการใช้ AI เพิ่มผลผลิตและรายได้ด้วยจำนวนบุคลากรเท่าเดิมหรือลดลง
ความท้าทายและแนวทางการประยุกต์ใช้จริง
ผลการสำรวจการใช้ AI ในธุรกิจไทยที่นำเสนอในงานระบุว่า ผู้ประกอบการ SME เพียง 18 ถึง 24% เท่านั้นที่ใช้งาน AI อย่างจริงจังทั้งองค์กร ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับพื้นฐาน
มีเพียง 17% ที่ประยุกต์ใช้กับงานที่ซับซ้อนขึ้น และมี 9% เท่านั้นที่ใช้ AI ขั้นสูงเต็มรูปแบบในกลุ่มนี้ รายงานระบุว่า 84% มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 71% มีรายได้เพิ่มขึ้น และ 64% ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดได้เร็วขึ้น
ดร.ธีรเดช เสนอว่าองค์ประกอบความสำเร็จของ SME มาจากทุน เทคโนโลยี่ และคน โดย ทรูบิสสิเนส ได้จัดโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติที่ครบวงจร พร้อมแพ็กเกจเฉพาะอุตสาหกรรม
การนำ AI ไปใช้ครอบคลุมงานขาย การดูแลลูกค้า ระบบหลังบ้าน การตลาด และการตัดสินใจ โดยเริ่มจากงานเดียวที่มีตัวชี้วัดชัดเจนก่อนขยายผล เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้จริง
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