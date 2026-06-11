ทรูเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านสู่ AI Home ผ่าน TrueX

ทรูออนไลน์เปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านจากการแข่งขันด้านความเร็วและราคา ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ "AI Home" ผ่านแพลตฟอร์ม TrueX ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ทรูขยายธุรกิจสู่ตลาดเวียดนาม โดยร่วมมือกับ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI Home สำหรับผู้บริโภคในเวียดนามโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ทรูจับมือกับ T3 Technology พัฒนาโซลูชันกล้อง AI บนคลาวด์ (AIoT) โดยนำร่องในธุรกิจค้าปลีกและสามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้ภายใน 90 วัน
ทรู เปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดเน็ตบ้านจากการแข่งขันด้านความเร็วและราคา ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ "AI Home" ผ่านแพลตฟอร์ม TrueX ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ทรู ขยายธุรกิจสู่ตลาดเวียดนาม โดยร่วมมือกับ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI Home สำหรับผู้บริโภคในเวียดนามโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ทรู จับมือกับ T3 Technology พัฒนาโซลูชันกล้อง AI บนคลาวด์ (AIoT) โดยนำร่องในธุรกิจค้าปลีกและสามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้ภายใน 90 วัน กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2569 สมรภูมิบรอดแบนด์ไทยส่อแววเปลี่ยนทิศอย่างสิ้นเชิง หลังยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมเปิดหน้าโชว์ศักยภาพในงาน Global Telecom AIoT Summit 2026 ภายใต้แนวคิด "AI for All" นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ร่วมเป็นประธานเด็ดเปิดงาน โดยมีบิ๊กบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนตบเท้าเข้าร่วมอย่างคับคั่งหัวหน้าสายงานดิจิทัลโฮม บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์พลิกเกมรุกว่า ในจังหวะที่อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ไทยกำลังติดหล่มการแข่งขันกันด้วยเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตและสงครามราคา ทรูออนไลน์เลือกที่จะไม่เล่นในเกมเดิม แต่ขอเปิดฉากสร้างน่านน้ำใหม่ ขยับจากการเป็นเพียงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน สู่การเป็นผู้ขับเคลื่อน "AI Home" รายแรก ผ่านโครงข่ายอัจฉริยะ True Smart AI Network โดยทรูได้ส่งทีเด็ดอย่าง "TrueX" แพลตฟอร์ม AI Home เข้ามาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันก้าวสู่ยุค "TrueOnline Home Next" รวบรวมระบบนิเวศอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ "เอมี่" (Ami) ควบคู่ไปกับระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ และ AI Petcare ดูแลสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์กลุ่มทุนและผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการระบบความปลอดภัยและความสะดวกขั้นสูง บีบให้คู่แข่งในตลาดต้องขยับตัวตามไม่เพียงแต่คุมเค้กในประเทศ ทรูออนไลน์ ยังโชว์ความเหนือชั้นด้วยการประกาศ "ขยายอาณาจักรสู่ตลาดเวียดนาม" ตัวแทนจาก True Internet Corporation ได้ลงนามข้อตกลง (MoU) ร่วมทุนและศึกษาวิจัยกับ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี ได้แก่ VNPT Technology, T3 Technology และ Tuya Smart เพื่อบุกเบิกพัฒนาและคัดเลือกอุปกรณ์ AI Home Devices ให้แมตช์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในเวียดนาม นับเป็นการยกระดับสถานะของทรูจากผู้ให้บริการโครงข่ายในไทย สู่การเป็นผู้สร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัวด้านการเจาะกลุ่มตลาดองค์กรและ B2B ดร.
ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้กางตัวเลขสถิติสุดทรงพลังชี้ชัดว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี AI จะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการปลดล็อกมูลค่าธุรกิจไทยได้สูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท และดันเม็ดเงินเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศทะลุ 3 ล้านล้านบาทภายในปีหน้า อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจไทยยังติดล็อกความท้าทายเรื่องแพลตฟอร์มที่แยกส่วนและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทรูบิสิเนสจึงได้แก้เกมด้วยการจับมือเซ็น MOU กับ T3 Technology พัฒนาโซลูชันกล้อง AI บนระบบคลาวด์อัจฉริยะ (AIoT Cloud AI Camera) บนสถาปัตยกรรมความปลอดภัยขั้นสูง จัดการแก้ปัญหาระบบหลังบ้านให้กลุ่มธุรกิจและกลุ่ม SME แบบเบ็ดเสร็จ ที่น่าสนใจคือ ทรูบิสิเนสได้ทำการนำร่องโซลูชันนี้ในธุรกิจค้าปลีกไปแล้วกว่า 1,000 สาขา และสร้างตัวเลขผลลัพธ์เชิงสถิติที่จับต้องได้จริง โดย สามารถลดการสูญหายหรือชำรุดของสินค้าลงได้ทันที 40-60% และทำสถิติสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROI) คืนทุนให้ผู้ประกอบการได้ภายในเวลาเพียง 90 วันเท่านั้น หลังจากนี้ ทรูบิสิเนสเตรียมขยายแนวรบเทคโนโลยี AIoT เข้าฮุบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City), โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory), ไปจนถึงการท่องเที่ยวและอาคารขนาดใหญ่ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบไร้คู่แข่
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