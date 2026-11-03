ทรูเปิด TrueSphere SKY EDITION สวรรค์นักเดินทางสุวรรณภูมิ
ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว TrueSphere SKY EDITION ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่พักผ่อนพรีเมียมสำหรับสมาชิก ทรูแบล็ค และ ดีแทค PLATINUM BLUE พร้อมสิทธิพิเศษเต็มรูปแบบ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมบริการและการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยเปิดตัว TrueSphere SKY EDITION ณ ชั้น 4 Concourse C อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โครงการนี้เป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีของความไว้วางใจที่สมาชิกมอบให้กับแบรนด์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าจากการเดินทางสู่พื้นที่พักผ่อนระดับพรีเมียมที่ชื่อ "Oasis Escape for Travelers" ซึ่งออกแบบแนวคิดโดยสถาปนิกชื่อดัง ดวงฤทธิ์ บุนนาค เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ในการนำการบริการระดับ First Class Hospitality ไปสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก
จุดเริ่มต้นการบริการแบบ First Class Hospitality
TrueSphere SKY EDITION คือสาขาแรกของบริษัท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสมาชิกกลุ่ม ทรูแบล็ค และ ดีแทค PLATINUM BLUE เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาการรอเดินทางก่อนออกประตูสู่จุดหมายให้กลายเป็นประสบการณ์พิเศษที่สมาชิกจะได้รับรู้ถึงการดูแลอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดหลัก "MASTERING THE ART OF DEPARTURE LIKE NO OTHERS" หรือการควบคุมศิลปะแห่งการเดินทางที่ไม่เหมือนใคร พื้นที่นี้จึงไม่ใช่เพียงร้านกาแฟหรือจุดพักผ่อนทั่วไป แต่เป็นศูนย์กลางการบริการที่ผสานเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวAlso readRazer เปิดตัว Wolverine V4 Pro และ Tournament Edition คอนโทรลเลอร์ Xbox และ PC สู่ยุค ADC 16 บิต
ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น, ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม, มนัสส์ มานะวุฒิเวศ หัวหน้าที่ปรึกษาธุรกิจประสบการณ์ลูกค้าและรีเทล,以及โอลิเวอร กิตติพงศ วีระเตชะ หัวหน้าที่ปรึกษาธุรกิจแบรนด์และการสื่อสาร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ยังมีการร่วมงานจากพันธมิตรสำคัญอย่าง กิตติพงศ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, และอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งแสดงความยินดีในโอกาสการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนี้
5 รางวัลนานาชาติยืนยันมาตรฐานบริการสากล
ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า การเปิดตัว TrueSphere SKY EDITION ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำมาตรฐานการบริการระดับ First Class Hospitality สู่จุดหมายปลายทางระดับโลก สะท้อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัททรูที่ต้องการสร้างนิยามใหม่ของธุรกิจโทรคมนาคม โดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผ่านรางวัลอันทรงเกียรติจำนวน 5 รางวัลในปี 2569 ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นที่ดำเนินมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่ International Benchmark ด้านประสบการณ์บริการและรีเทลระดับสากล
แนวคิด Customer Obsession หรือการยึดถือลูกค้าเป็นที่ตั้ง เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาบริการนี้ โดยทรูเข้าใจว่าสมาชิกต้องการอะไรในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต และการออกแบบพื้นที่นี้จึงเริ่มจากความเข้าใจความต้องการเหล่านั้นแล้วนำมาถ่ายทอดสู่รายละเอียดของการให้บริการ การผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ พื้นที่พักผ่อน และบริการที่ใส่ใจ ล้วนมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาก่อนการเดินทางให้สมาชิกรู้สึกถึงการดูแลอย่างจริงใจ และทุกขั้นตอนได้รับการออกแบบโดยละเอียดเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด
3 มิติประสบการณ์ CONNECTION RELAX LEISURE
ภายในพื้นที่ TrueSphere SKY EDITION ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของ CONNECTION LIKE NO OTHER ซึ่งหมายถึงการเตรียมความพร้อมด้านสื่อสารด้วยเครือข่าย True5G, Roaming, และ eSIM ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกจุดหมายปลายทาง โดยทางศูนย์ยังให้บริการ Wi-Fi ฟรี และ Roaming Advisor เพื่อให้คำแนะนำด้านการบริการโรมมิ่ง ทำให้สมาชิกสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทาง ไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อ พื้นที่นี้ยังมอบความผ่อนคลายผ่าน RELAX LIKE NO OTHERS โดยจัดสรรพื้นที่นั่งพักผ่อนส่วนตัวและสำหรับกลุ่มเล็ก รวมถึงบริการเก้าอี้นวดที่สมาชิกสามารถใช้บริการเพื่อผ่อนคลายและเติมพลังกายใจก่อนก้าวสู่การเดินทางครั้งต่อไป
นอกจากนี้ยังมีมิติ LEISURE LIKE NO OTHERS ที่มอบความหมายให้กับทุกช่วงเวลา โดยรองรับทั้งการทำงานและการพักผ่อนส่วนตัวผ่านห้องประชุมส่วนตัว เกมเพื่อความบันเทิง และมุมหนังสือท่องเที่ยวที่คัดสรรคุณภาพ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกใช้งานพื้นที่ตามความต้องการได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความหลากหลายและการพักผ่อนที่มีคุณภาพในพื้นที่จำกัดของสนามบิน
สิทธิพิเศษสมาชิก ทรูแบล็ค และ แพ็กเกจใหม่ GO Travel
สำหรับสมาชิก ทรูแบล็ค และ ดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER ได้รับสิทธิพิเศษเข้าใช้บริการพื้นที่ TrueSphere SKY EDITION ฟรี พร้อมทั้งรับเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink) จำนวน 4 ครั้งต่อเดือน สำหรับใช้งานในทุกสาขาของทรูสเฟียร์ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับสมาชิกระดับพรีเมียมของทั้งสองเครือข่าย ขณะที่สมาชิก ทรูเรด และ ดีแทค GOLD MEMBER สามารถเข้าถึงบริการได้ผ่านแพ็กเกจใหม่ GO Travel EXPERIENCE ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 899 บาท มาพร้อมอินเทอร์เน็ตโรมมิ่งความเร็วสูง 30 GB และการโทรออก 20 นาที พร้อมรับสิทธิ Welcome Drink จำนวน 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขต่อเดือน
การเปิดให้บริการ TrueSphere SKY EDITION ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการขยายธุรกิจพื้นที่พักผ่อน แต่เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และความเอาใจใส่ โดยสมาชิกสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้แล้ววันนี้ ณ ชั้น 4 Concourse C International Departure ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางด้วยความรู้สึกพิเศษที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
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