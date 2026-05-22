ทรูออนไลน์เปิดตัว TrueOnline Home Next: บ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ยุคใหม่

ทรูออนไลน์เปิดตัว TrueOnline Home Next เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ผสานเครือข่ายไฟเบอร์คุณภาพ, อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะ และเทคโนโลยี AI จากความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Tuya และ T3 Technology เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการโซลูชันที่ช่วยดูแลความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย และการประหยัดพลังงานภายในบ้าน TrueOnline Home Next มีไฮไลท์สำคัญคือ TrueX Home Hub ศูนย์กลางการควบคุมบ้านอัจฉริยะที่พร้อมใช้งาน AI CCTV ครั้งแรกในไทย กล้องวงจรปิด AI อัจฉริยะที่นอกจากแยกแยะบุคคล, เสียงเด็กร้อง และสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังรองรับการแยกแยะพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมอันตรายของสัตว์เลี้ยงและสรุปออกมาเป็นสถิติ คำแนะนำในการเลี้ยงดูได้เป็นภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมี TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะความคมชัดระดับ 4K HDR ที่มาพร้อมกล้องในตัว และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เช่น สมาร์ทปลั๊กพร้อมฟีเจอร์ดูการใช้งานพลังงาน หรือหลอดไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับไฟเป็นโหมด Biorhythm ปรับแสง-สีไฟตามนาฬิกาชีวภาพอัตโนมัติ รวมถึง Solar Smart Home Solution จาก Altervim ที่ช่วยให้ทุกวันของทุกคนในบ้านง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้น
