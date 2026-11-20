ทรู จับมือ วิศวฯ จุฬาฯ เปิดตัว True VentureX Co-Build ปั้นนักเทคโนโลยีเชิงลึก
ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU เปิดตัว True VentureX Co-Build โครงการแรกในไทย เน้นสร้างนวัตกรรมจริงบนโจทย์ธุรกิจ
ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรู อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดตัวโครงการ "True VentureX Co-Build" ซึ่งเป็นระบบนิเวศการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรแห่งอนาคตที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โครงการนี้มุ่งทลายข้อจำกัดของการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้แบบเดิม โดยผสานความเข้มแข็งทางวิชาการกับประสบการณ์ภาคธุรกิจจริง
แนวคิด Build Talent by Building Real Innovation
โครงการ True VentureX Co-Build ใช้แนวคิดหลักคือ Build Talent by Building Real Innovation ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงบนโจทย์ธุรกิจจริง ตั้งแต่วันแรกที่นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โครงการนี้ไม่ได้เน้นเพียงการสอนหนังสือในห้องเรียน แต่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือสร้างนวัตกรรมจริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ในห้องปฏิบัติการจริง เพื่อให้เข้าใจบริบทและความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงAlso readวิเคราะห์บอล ราชบุรี พบ พีที ประจวบ (21 พ.ย.69) : ราชบุรีมีแต้มในบ้าน
การลงนามครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โครงการนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ตัวจริง โดยเน้นการพัฒนาทักษะและผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
นำร่อง Humanoid Expertise Model
โครงการแรกที่จะนำไปปฏิบัติจริงภายใต้กรอบความร่วมมือนี้คือ Humanoid Expertise Model (HEM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของมนุษย์สู่หุ่นยนต์เพื่อช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์ได้จริง HEM จะทำหน้าที่เป็นโมเดลพื้นฐานในการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Physical AI เพื่อปูทางให้กับการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ในอนาคต
การเริ่มต้นด้วย Humanoid Expertise Model สะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะวิศวฯ จุฬาฯ มุ่งมั่นจะสร้างร่วมกัน โดยหวังว่าจะสามารถนำองค์ความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขยายสู่นวัตกรรมเทคขั้นแนวหน้า
นอกเหนือจากโครงการ Humanoid Expertise Model แล้ว แผนการขยายความร่วมมือยังครอบคลุมไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของโลกอีกหลากหลายสาขา ได้แก่ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีควอนตัม โดรนขนส่ง และเทคโนโลยี Bionics การกระจายตัวไปยังเทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
การครอบคลุมเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เกิดฐานนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย โดยจะเร่งให้นวัตกรรมเทคขั้นแนวหน้าเหล่านี้ได้ปรากฏตัวออกสู่ตลาดและต่อยอดใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาวิจัยที่มักหยุดอยู่เพียงการทดสอบต้นแบบ
บทบาทและมุมมองของหน่วยงานร่วมโครงการ
ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่าความร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในโครงการ True VentureX Co-Build เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการยกระดับการผลิตวิศวกรและกำลังคนดิจิทัลของไทย โดยระบุว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแปลงองค์ความรู้ในห้องเรียนให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัล
คณะวิศวฯ จุฬาฯ จะทำหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมสนับสนุนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้โครงการเกิดความก้าวหน้าและเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามมาตรฐานวิชาการ
ด้าน ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งดำเนินงานผ่านศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP COE ระบุว่าโครงการนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยี โดยเปิดพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดให้เกิดผลลัพธ์จริง การมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่เข้าใจโลกธุรกิจจริงจะช่วยให้ นิสิตนักศึกษา ได้ร่วมคิด ทดลอง และรับมือกับสถานการณ์จริงตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานแบบร่วมทีม
True VentureX Co-Build ได้รับการออกแบบให้มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นการผนึกพลังระหว่างนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจาก ทรู อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกจริง
โมเดลความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอนหลักที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการลงมือทำ เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนรู้จะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ทันทีหลังจบการศึกษา
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