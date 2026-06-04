ทรู เปิดตัวแคมเปญ Beyond Your Best ถ่ายทอด 4 เรื่องจริงของพนักงาน ทลายข้อจำกัดสู่ผู้สร้างคุณค่า

ทรู เปิดตัวแคมเปญ Beyond Your Best ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดเรื่องราวของพนักงาน 4 คนที่ใช้ความหลากหลายเป็นพลังสร้างคุณค่าให้สังคม
พลังแห่ง ความหลากหลาย กำลังถูกขับเคลื่อนโดย ทรู ผ่านแคมเปญ Beyond Your Best ที่เปิดตัวในเดือนแห่งความภาคภูมิใจปีนี้ แคมเปญนี้เชิญชวนให้มอง ความหลากหลาย ไกลกว่าการยอมรับความแตกต่าง แต่ให้เห็นเป็นพลังของผู้คนที่สามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคมได้จริง โดยถ่ายทอดเรื่องราวของ พนักงาน 4 คนจากหลากหลายบทบาทและเส้นทางชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นตัวเองของแต่ละคน ไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์ชีวิต ความใส่ใจ ความเข้าใจในผู้คน หรือความผูกพันกับพื้นที่ ล้วนสามารถกลายเป็นพลังเล็ก ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ในทุกวัน สมภพ แสนจุ้ย Projects Development จากทีม ทรู ปลูกปัญญา เล่าถึงเส้นทางชีวิตที่เคยลำบาก ทำให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของโอกาส เขาเคยทำงานเสิร์ฟตอนกลางคืนที่สวนลุมไนท์บาซาร์ นอนในบ้านพักคนงานที่เป็นเพิงสังกะสีร้อนๆ ตอนกลางวัน หรือทำงานเซเว่นกะดึกเพื่อเก็บเงินส่งตัวเองเรียน ประสบการณ์เหล่านี้กลายเป็นพลังในการทำงานเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ตลอด 16 ปีที่ทำงานกับ ทรู เขาได้ทำงานที่ท้าทายและเติบโตผ่านหลายบทบาท ปัจจุบันเขาดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและครอบครัว หนึ่งในโครงการที่เขาภูมิใจมากที่สุดคือ ธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก ซึ่งเกิดจากการนำประสบการณ์ด้านการทำงานชุมชนมาต่อยอดเพื่อสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสวัสดิการให้ครอบครัวบุคคลออทิสติก โครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานแรก แต่เมื่อได้ลงพื้นที่จริงก็พบว่าการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แม้บุคคลออทิสติกจะมีศักยภาพ แต่ถ้าไม่มีแหล่งเงินทุนหรือสวัสดิการรองรับในอนาคต ก็อาจทำให้การใช้ชีวิตลำบากได้ จึงเกิดความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้งธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก จังหวัดพิษณุโลก แห่งแรกขึ้น ผลลัพธ์เห็นได้ชัดในช่วงโควิด-19 ที่เงินออมและสวัสดิการช่วยประคับประคองชีวิตของหลายครอบครัว ปัจจุบันโครงการได้ขยายไปแล้ว 6 แห่งทั่วประเทศ มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 7 ล้านบาท สมภพกล่าวว่า สิ่งที่มีค่ามากกว่ารางวัลคือความรักที่ได้รับกลับมา เมื่อลงพื้นที่มีคนเรียกและทักทายเสมอ ความรักเหล่านี้เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายในวัยเด็ก เขาทิ้งท้ายว่า ทรู เปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตในแบบของตัวเอง โดยไม่จำกัดว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรือจบอะไรมา มองกลับไปเรามาไกลมาก ได้ใช้ศักยภาพทำเรื่องดีๆ เพื่อผู้คนมากมาย และเชื่อว่า อยู่ที่ ทรู เป็นอะไรก็ได้ ขอให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะทำ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ แพรวา สันติวรรักษ์ พนักงาน สายงานบริการลูกค้าในตำแหน่ง First Class Receptionist ประจำ True Sphere ไอคอนสยาม เธอร่วมงานกับ ทรู เพียง 1 ปี 5 เดือน แต่เชื่อเสมอว่างานบริการที่ดีคือการดูแลลูกค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้ามาจนกลับไปด้วยความสบายใจ เธอเห็นว่าการทำงานที่ True Sphere ไม่ได้มีแค่การบริการหรือการขาย แต่รวมถึงการดูแลหลังการขายและการช่วยแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ ลูกค้าแต่ละคนมี ความหลากหลาย สิ่งที่เธออยากทำทุกวันคือการดูแลอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับไปอย่างสบายใจและไร้กังวล นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ พนักงาน อีกสองคนที่สะท้อนถึงพลังของ ความหลากหลาย และการสร้างคุณค่าให้สังคม แต่ละคนล้วนใช้ตัวตนและประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย แคมเปญ Beyond Your Best นี้จึงเป็นการย้ำเตือนว่า เมื่อทุกคนได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง พวกเขาจะไม่หยุดอยู่เพียงการเติบโตเพื่อตัวเอง แต่พร้อมก้าวไปสู่การสร้างความหมายและคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วยหัวใ.
พลังแห่งความหลากหลายกำลังถูกขับเคลื่อนโดยทรู ผ่านแคมเปญ Beyond Your Best ที่เปิดตัวในเดือนแห่งความภาคภูมิใจปีนี้ แคมเปญนี้เชิญชวนให้มองความหลากหลายไกลกว่าการยอมรับความแตกต่าง แต่ให้เห็นเป็นพลังของผู้คนที่สามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคมได้จริง โดยถ่ายทอดเรื่องราวของพนักงาน 4 คนจากหลากหลายบทบาทและเส้นทางชีวิต ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นตัวเองของแต่ละคน ไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์ชีวิต ความใส่ใจ ความเข้าใจในผู้คน หรือความผูกพันกับพื้นที่ ล้วนสามารถกลายเป็นพลังเล็ก ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ในทุกวัน สมภพ แสนจุ้ย Projects Development จากทีมทรูปลูกปัญญา เล่าถึงเส้นทางชีวิตที่เคยลำบาก ทำให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของโอกาส เขาเคยทำงานเสิร์ฟตอนกลางคืนที่สวนลุมไนท์บาซาร์ นอนในบ้านพักคนงานที่เป็นเพิงสังกะสีร้อนๆ ตอนกลางวัน หรือทำงานเซเว่นกะดึกเพื่อเก็บเงินส่งตัวเองเรียน ประสบการณ์เหล่านี้กลายเป็นพลังในการทำงานเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ตลอด 16 ปีที่ทำงานกับทรู เขาได้ทำงานที่ท้าทายและเติบโตผ่านหลายบทบาท ปัจจุบันเขาดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกและครอบครัว หนึ่งในโครงการที่เขาภูมิใจมากที่สุดคือ ธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก ซึ่งเกิดจากการนำประสบการณ์ด้านการทำงานชุมชนมาต่อยอดเพื่อสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสวัสดิการให้ครอบครัวบุคคลออทิสติก โครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานแรก แต่เมื่อได้ลงพื้นที่จริงก็พบว่าการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แม้บุคคลออทิสติกจะมีศักยภาพ แต่ถ้าไม่มีแหล่งเงินทุนหรือสวัสดิการรองรับในอนาคต ก็อาจทำให้การใช้ชีวิตลำบากได้ จึงเกิดความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้งธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก จังหวัดพิษณุโลก แห่งแรกขึ้น ผลลัพธ์เห็นได้ชัดในช่วงโควิด-19 ที่เงินออมและสวัสดิการช่วยประคับประคองชีวิตของหลายครอบครัว ปัจจุบันโครงการได้ขยายไปแล้ว 6 แห่งทั่วประเทศ มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 7 ล้านบาท สมภพกล่าวว่า สิ่งที่มีค่ามากกว่ารางวัลคือความรักที่ได้รับกลับมา เมื่อลงพื้นที่มีคนเรียกและทักทายเสมอ ความรักเหล่านี้เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายในวัยเด็ก เขาทิ้งท้ายว่า ทรูเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตในแบบของตัวเอง โดยไม่จำกัดว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรือจบอะไรมา มองกลับไปเรามาไกลมาก ได้ใช้ศักยภาพทำเรื่องดีๆ เพื่อผู้คนมากมาย และเชื่อว่า อยู่ที่ทรู เป็นอะไรก็ได้ ขอให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะทำ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ แพรวา สันติวรรักษ์ พนักงานสายงานบริการลูกค้าในตำแหน่ง First Class Receptionist ประจำ True Sphere ไอคอนสยาม เธอร่วมงานกับทรูเพียง 1 ปี 5 เดือน แต่เชื่อเสมอว่างานบริการที่ดีคือการดูแลลูกค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้ามาจนกลับไปด้วยความสบายใจ เธอเห็นว่าการทำงานที่ True Sphere ไม่ได้มีแค่การบริการหรือการขาย แต่รวมถึงการดูแลหลังการขายและการช่วยแก้ปัญหาการใช้งานต่างๆ ลูกค้าแต่ละคนมีความหลากหลาย สิ่งที่เธออยากทำทุกวันคือการดูแลอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับไปอย่างสบายใจและไร้กังวล นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของพนักงานอีกสองคนที่สะท้อนถึงพลังของความหลากหลายและการสร้างคุณค่าให้สังคม แต่ละคนล้วนใช้ตัวตนและประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย แคมเปญ Beyond Your Best นี้จึงเป็นการย้ำเตือนว่า เมื่อทุกคนได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง พวกเขาจะไม่หยุดอยู่เพียงการเติบโตเพื่อตัวเอง แต่พร้อมก้าวไปสู่การสร้างความหมายและคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วยหัวใ
ทรู Beyond Your Best ความหลากหลาย พนักงาน แรงบันดาลใจ
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