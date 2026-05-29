ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจใน Bangkok Pride 2026

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมเป็นเครือข่ายที่เชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจในงาน Bangkok Pride 2026 ด้วยการเสริมสัญญาณ True5G ตลอดเส้นทางพาเหรด เปิด War Room ใช้ AI Autonomous Network ดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรม Co-Playing Space และเมนูพิเศษที่ True Alpha Hub และ TrueSphere ตลอดเดือนมิถุนายน สะท้อนจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม
ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายที่เชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจในงาน Bangkok Pride 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ โดยได้ติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และสถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) เพื่อเสริมสัญญาณ True5G ให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางพาเหรด ตั้งแต่ช่องนนทรี สีลม ศาลาแดง อังรีดูนังต์ สยาม ไปจนถึงพระราม 1 พร้อมเปิดวอร์รูมที่ Business Network Intelligence Center (BNIC) โดยใช้ระบบ AI Autonomous Network ในการบริหารและดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการใช้งานสื่อสาร แชร์ภาพ คลิป และไลฟ์สตรีมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month จำนวนมาก ให้ทุกโมเมนต์แห่งความรัก ความเท่าเทียม และการเป็นตัวของตัวเอง ถูกส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องและมั่นใจ ภายใต้แนวคิด ทุกความรักเป็นจริงได้ LOVE is Always True นอกจากนี้ ทรูยังได้อัปเกรดสถานีฐาน เพิ่มความจุ และปรับค่าพารามิเตอร์สัญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเทศกาล เพื่อรองรับปริมาณดาต้าที่สูงจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยวอร์รูมที่ BNIC จะทำงานร่วมกับ AI ระบบ Autonomous Network เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การสื่อสาร การแชร์ภาพ วิดีโอ และการไลฟ์สตรีมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพสูงตลอดการเฉลิมฉลอง Pride Month การเสริมสัญญาณ 5G ครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพเครือข่ายที่ลูกค้าไว้วางใจ หลังจากทรูคว้าอันดับ 1 ด้านคุณภาพเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ประจำปี 2025 จาก nPerf โดยทรูมูฟ เอช ครองอันดับ 1 เครือข่ายมือถือ 10 ปีต่อเนื่อง ขณะที่ทรูออนไลน์ ครองอันดับ 1 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 6 ปีซ้อน สะท้อนการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล นอกจากความพร้อมด้านเครือข่ายแล้ว True Alpha Hub สยามสแควร์ ซอย 3 ยังเตรียมจัดกิจกรรม Co-Playing Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมือง ชวนทุกคนร่วมแสดงออกอย่างอิสระ เฉลิมฉลอง ความหลากหลาย พร้อมส่งต่อพลังแห่ง Pride Month ด้วยเมนูพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ โดย True Alpha Hub ได้เนรมิต Co-Playing Space ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ปล่อยพลัง แสดงออกอย่างอิสระ และร่วมเฉลิมฉลอง ความหลากหลาย อย่างมีสีสัน พร้อมเชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความสุขและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอด Pride Month นี้ กิจกรรมประกอบด้วย Pride Photo Frame ดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วง Pride Month ในราคา 160 ถึง 180 บาท และประสบการณ์ Interactive ที่ทุกภาพถ่ายสามารถแสดงผลบน Giant Rubic Screen ใจกลางสยาม เพื่อสะท้อนตัวตนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษต้อนรับ Pride Month ได้แก่ Pride in Paradise ที่ True Alpha Hub ซึ่งมาในรูปแบบกระป๋องดีไซน์สุดน่ารัก เติมความสดใสและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ สำหรับลูกค้า TrueBlack และ dtac PLATINUM BLUE MEMBER จะได้รับเซอร์ไพรส์ต้อนรับ Pride Month กับเครื่องดื่ม Pride in Paradise ที่สามารถเลือกเป็นหนึ่งในเมนู TrueSphere Welcome Set ได้ทุกสาขาตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อร่วมเติมสีสันและสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้กับทุก ความหลากหลาย ส่วน TrueSphere ทุกสาขาก็มีเมนู Rainbow Cake ตลอดเดือนมิถุนายนเช่นกัน สะท้อนจุดยืนของทรูในการสนับสนุน ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับทุกตัวตน ทั้งสำหรับลูกค้า สังคม และพนักงานภายในองค์กร ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งเครือข่ายมือถือและบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านคอนเทนต์ดิจิทัล บริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเติบโต ควบคู่กับการผสานศักยภาพเครือข่ายเข้ากับนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งและครบวงจร รองรับทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลกและการก้าวสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ทรูยังเดินหน้าสนับสนุน ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับทุกตัวตน ไม่เพียงเฉพาะกับลูกค้า แต่รวมถึงพนักงานภายในองค์กร ผ่านนโยบายและสวัสดิการที่ไม่จำกัดเพศ อาทิ สิทธิ์ลาพักอยู่ด้วยกันสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน สิทธิ์ลาป่วยเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ และสิทธิ์ลาแต่งงานภายใต้สมรสเท่าเทียม พร้อมยืนยันจุดยืนในการไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติจากการแสดงออกทางเพศหรือรสนิยมทางเพศในทุกรูปแบบ เพราะ True5G ไม่ได้เพียงเชื่อมคนกับโลก แต่ยังเชื่อมถึงหัวใจ ความรู้สึก และตัวตนของทุกคน เพื่อให้ Pride Month นี้ และทุกเดือนของทุกคน เต็มไปด้วยความหมาย พร้อมสนับสนุนให้ทุกความรักเป็นจริงได้ เพราะ LOVE is Always True ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยอมรับ ความหลากหลาย อย่างแท้จริ.
