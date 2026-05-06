ทรู คอร์ปอเรชั่น คุมสัญญาณชายแดนไทย–ลาว ตัดวงจรสแกมเมอร์ พร้อมอัปเกรดสัญญาณเน็ตหนุนชาวบ้านริมโขง รองรับโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”

ทรู คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการปรับปรุงโครงข่าย 5G และ 4G ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวและชุมชนริมแม่น้ำโขง เพื่อควบคุมสัญญาณตามมาตรการของ กสทช. และเสริมสัญญาณให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด เพื่อรองรับโครงการ “ไทยช่วยไทย คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Liveness Detection เพื่อป้องกันการใช้โครงข่ายในกิจกรรมผิดกฎหมาย
ทรู คอร์ปอเรชั่น นำทีมตรวจสอบคุณภาพ สัญญาณ 5G และ 4G ในพื้นที่ ชายแดนไทย-ลาว และชุมชนริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงโครงข่ายและควบคุมสัญญาณตามมาตรการของสำนักงาน กสทช.
เพื่อตัดวงจรการสื่อสารของสแกมเมอร์ข้ามแดน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งสถานีฐานขนาดเล็ก (Small Cell) และเฟมโตเซลล์ (Femtocell) เพื่อเสริมสัญญาณให้กับชุมชนในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย โดยใช้เทคนิค Cell Radius และปรับพารามิเตอร์เครือข่ายเพื่อควบคุมสัญญาณให้อยู่ในฝั่งไทยอย่างแม่นยำ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังเปิดวอร์รูมตรวจจับซิมบ็อกซ์และใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับโครงการ “ไทยช่วยไทย คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาลที่จะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และแจกเงินช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2569 การเสริมสัญญาณให้รองรับการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะชายแดนและริมแม่น้ำโขง ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังย้ำถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ โดยยกระดับความปลอดภัยด้วยการลงทะเบียนซิมแบบไบโอเมตริกซ์ จำกัดจำนวนเลขหมายต่อบุคคล และใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์ รวมถึงรองรับเทคโนโลยี Liveness Detection ครบทุกช่องทาง ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนยันการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐและ กสทช.
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้โครงข่ายถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย พร้อมเร่งปรับจูนโครงข่ายในพื้นที่ชายแดน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ แม่ค้า พ่อค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนริมแม่น้ำโขงให้มากที่สุ
ทรู คอร์ปอเรชั่น สัญญาณ 5G สัญญาณ 4G ชายแดนไทย-ลาว โครงการไทยช่วยไทยพลัส
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AIS-True ยกระดับ ยืนยันตัวตนแบบใหม่ 'ป้องกันการสวมรอย'AIS-True ร่วมใจ ยกระดับการยืนยันตัวตนแบบใหม่ Liveness Detection ป้องกันการสวมรอย ในขั้นตอนลงทะเบียนซิมการ์ด ครอบคลุมซิมใหม่-ซิมใหม่เบอร์เดิม
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนภาครัฐและกองทัพไทย เสริมสัญญาณสื่อสาร 5G-4G-3G บนภูมะเขือทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนภารกิจภาครัฐและกองทัพไทย ขยายสัญญาณ 5G-4G บนคลื่น 700 MHz และเสริม 4G-3G บนคลื่น 2100 MHz ไปยังภูมะเขือได้สำเร็จ
Read more »
TRUE ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi อำนวยความสะดวกประชาชนแสดงความอาลัยTRUE ขยายสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi ในพื้นที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ และใช้ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ
Read more »
ทรูฯ ตรวจสอบความพร้อมเครือข่ายมือถือ รองรับการเลือกตั้งทั่วประเทศรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสัญญาณ 5G และ 4G เพื่อรองรับการใช้งานมือถือของประชาชนในทุกสถานการณ์ รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น พร้อมนำ AI และ COW มาเสริมประสิทธิภาพ
Read more »
ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมโครงข่ายรับสงกรานต์ 2569 รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมโครงข่าย 5G และ 4G ทั่วประเทศ เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมนำ AI มาบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
Read more »
MEA ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย AI และ Big Data ทรูเร่งเสริมเครือข่าย 5G สนับสนุนเศรษฐกิจภาคอีสานการไฟฟ้านครหลวงเตรียมพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย AI และ Big Data ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ BNIC ขณะที่ทรูเร่งอัปเกรดเครือข่าย 5G และ 4G เพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสานที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านคนในปี 2568 ทรูยังจับมือกับ AfreecaTV สำหรับคอนเทนต์อีสปอร์ตและเกม รวมถึงเปิดตัวมือถือ Nokia G50 รุ่นใหม่ที่รองรับ 5G
Read more »