ทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือจุฬาฯ พัฒนา AI หุ่นยนต์ผ่านโครงการ True VentureX Co-Build
ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ True VentureX Co-Build เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์ม Humanoid Expertise Model ถ่ายทอดทักษะมนุษย์สู่ AI และหุ่นยนต์อย่างยั่งยืน
ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ True VentureX Co-Build โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัลผ่านการประสานงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
กรอบความร่วมมือและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือครั้งนี้มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาที่มีความท้าทายและต้องการทางออกนวัตกรรม การพัฒนาต้นแบบและการทดสอบประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์จริงในสภาพแวดล้อมการทำงาน การต่อยอดคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ค้นพบใหม่ และการแปลงผลงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ในตลาด กลุ่มเป้าหมายหลักของกระบวนการนี้คือนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการนำองค์ความรู้ไปใช้งานได้จริงAlso readมท.3 นำทีมตรวจคุณภาพน้ำประปาเชิงรุก แม่สาย-เชียงราย พบผ่านมาตรฐานทุกจุด
ขั้นตอนแรกคือการร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัญหา (Define) ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการ Co-Develop หรือการพัฒนาโซลูชันร่วมกัน โดยนิสิตและนักวิจัยจะใช้พื้นที่ใน Research & Innovation Lab ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการสร้างและทดสอบผลงานภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 紧随其后的ขั้นตอนคือ Scale ซึ่งมุ่งเน้นการขยายผลผ่านทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานเชิงพาณิชย์ และการสร้างเส้นทางอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
กรอบกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม แต่เป็นการเชื่อมต่องานวิจัยพื้นฐานกับการนำไปใช้จริง (Real-world Application) ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะใช้แนวทางเดียวกันนี้ในโครงการนำร่องแรกและขยายผลไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ในอนาคตเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
โครงการนำร่อง Humanoid Expertise Model
โครงการนำร่องแรกภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้คือ Humanoid Expertise Model (HEM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของมนุษย์เข้าสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ จะรับผิดชอบหลักในการออกแบบและบริหารหลักสูตรการจัดเตรียมคณาจารย์ สื่อการสอน กิจกรรมต่างๆ และการวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ในฝั่งของทรู คอร์ปอเรชั่น จะทำหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทาง และทีมผู้เชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อให้ทำงานร่วมกับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายคือการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อแปลงข้อมูลความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ให้กลายเป็นทักษะที่ AI และหุ่นยนต์สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้กับงานประเภทอื่นได้อย่างอัตโนมัติ
ขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี HEM ที่ยกตัวอย่างในโครงการนำร่องครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ งานต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นในร้านค้า งานจัดการสิ่งของที่ทำซ้ำๆ เช่น การหยิบ วาง จัดเรียง และขนย้ายสินค้า รวมถึงงานเฉพาะทางในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง การพัฒนาแพลตฟอร์มทรู อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จึงเป็นส่วนสำคัญของโครงงานนี้
มุมมองผู้บริหารและทิศทางอนาคต
รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของคณะในการขับเคลื่อนโครงการ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการการศึกษากับการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ในขณะที่เอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าสายงานวิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงแนวทาง CP Innovation Center of Excellence (CP COE) โดยชี้ว่าการให้นิสิตได้ร่วมคิดและทดลองกับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูง เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหาร และได้รับโอกาสในการต่อยอดอาชีพการทำงานกับทรูโดยตรง
ทีมงานนำร่องของโครงการนี้ประกอบด้วยนิสิตและอาจารย์จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทรู โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลความรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับระบบ AI แผนการขยายความร่วมมือในขั้นถัดไปจะครอบคลุมเทคโนโลยีอวกาศ ควอนตัม โดรนขนส่ง และไบโอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรคู่ไปกับการสร้างโอกาสต่อยอดผลงานสู่ตลาด
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