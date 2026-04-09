ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมโครงข่ายรับสงกรานต์ 2569 รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมพร้อมโครงข่าย 5G และ 4G ทั่วประเทศ เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมนำ AI มาบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 9 เมษายน 2569 ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมรับเทศกาล สงกรานต์ 2569 ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยในช่วง สงกรานต์ ปีนี้จะเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีการลดระยะทางการท่องเที่ยว เลือกใช้เวลาพักผ่อนใกล้บ้าน หรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ยังคงเดินทางคาดว่าจะใช้เวลาบนถนนสายหลักและจุดพักรถนานขึ้น โดยเฉพาะสถานีน้ำมัน
ซึ่งอาจมีความหนาแน่นจากการแวะพักและรอคิวเติมน้ำมัน ทรูจึงได้เตรียมพร้อมโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย\ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้วางแผนเชิงรุกเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเตรียมความพร้อมโครงข่าย 5G และ 4G ใน 5 พื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว วัด และสถานที่ทำบุญ จุดเล่นน้ำสงกรานต์ ศูนย์กลางคมนาคม ถนนสายหลัก และจุดพักรถ รวมถึงสถานีน้ำมันและสถานีชาร์จรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ทรูยังให้ความสำคัญกับจุดจัดงานสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ถนนข้าวสาร ถนนสีลม สยามสแควร์ รวมถึงอีเวนต์ขนาดใหญ่ต่างๆ และได้เสริมสัญญาณในพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ทุกภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ทั่วไทย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทรูได้นำโซลูชันเสริมศักยภาพเครือข่ายมาใช้งานอย่างครบวงจร รวมถึงการติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ COW เสาสัญญาณชั่วคราว การปรับค่าพารามิเตอร์เครือข่ายให้เหมาะสม และการติดตั้ง IBC (In-Building Coverage) เพื่อขยายสัญญาณภายในอาคารและศูนย์การค้า พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายแบบเรียลไทม์\นอกจากนี้ ทรูยังนำเทคโนโลยี AI ที่ได้รับการรับรอง Autonomous Network ระดับ 4.0 จาก TM Forum มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายผ่านระบบ Intent-Based Operation (IBO) ซึ่งทำหน้าที่เสมือนทีมปฏิบัติการอัตโนมัติคอยดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยคาดการณ์และปรับจูนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบ อีกทั้งยังสามารถกระจายโหลดในพื้นที่หนาแน่น จัดการสัญญาณรบกวน และประเมินผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งาน 5G และ 4G ได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น พร้อมรองรับการสตรีม วิดีโอคอล และการเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน ทรูยังได้จัดตั้งทีมงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ BNIC และ War Room เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เครือข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและรักษาคุณภาพการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า ทรูยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมอบกระเป๋ากันน้ำสุดเก๋ไก๋ให้ลูกค้าที่ใช้บริการหรือทำธุรกรรมที่ทรูช็อปและดีแทคช็อป 129 สาขาทั่วประเทศอีกด้วย พร้อมทั้งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท
