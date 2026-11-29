ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แซงจ่าฝูง ลีกหนึ่ง 2026-27 หลังเสมอ สุโขทัย 0-0
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รั้งจ่าฝูง ลีกหนึ่ง 2026/27 หลังเสมอ สุโขทัย เอฟซี 0-0 อยุธยา ยูไนเต็ด และ การท่าเรือ เอฟซี เจ๊า 2-2 และ 1-1 ตามลำดับ ในศึก BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2026/27
ศึกฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2026/27 จบลงด้วยการแข่งขัน 3 คู่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อลำดับคะแนนบนตารางจัดอันดับทีมในขณะนั้น ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทำผลงานได้อย่างมั่นคงโดยบุกไปเสมอ สุโขทัย เอฟซี ด้วยสกอร์ 0-0 แต่ผลดังกล่าวเพียงพอที่จะดึงให้พวกเขาแซงกลับมาครองตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนนได้สำเร็จ
ผลการแข่งขัน ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2026/27
คู่ที่สองเป็นเกมระหว่าง อยุธยา ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านพบกับ ระยอง เอฟซี ผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอ 2-2 หลังเกมเต็มไปด้วยการไล่ตามตีเสมอที่น่าติดตาม อยุธยา ยูไนเต็ด สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาแบ่งแต้มกับทีมเยือนได้สำเร็จ ส่วนคู่สุดท้าย การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านเสมอ กับ พีที ประจวบ เอฟซี 1-1 ทำให้ทั้งสองทีมมีคะแนนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อตำแหน่งอันดับต้นๆ ของตารางโดยตรงAlso readK-BATX ปลุกพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดันโคราชสู่มหานครแห่งโอกาส
รายละเอียดการแข่งขัน สุโขทัย เอฟซี และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ในนัดที่ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บุกไปเยือน สุโขทัย เอฟซี เกมดำเนินไปอย่างสูสีแต่ไม่สามารถทำประตูต่อกันได้ ทำให้ผลสกอร์จบลงที่ 0-0 แม้จะไม่มีการทำประตู แต่ความเสมอในครั้งนี้ถือเป็นผลบวกสำหรับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เพราะทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาเป็นผู้นำตารางคะแนนอย่างปลอดภัย
สำหรับ สุโขทัย เอฟซี การเสมอนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแผงหลังที่สามารถกันเกมรุกของคู่แข่งได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถสร้างประตูคืนได้ ทำให้พวกเขาสูญเสียโอกาสในการขยับอันดับในตารางคะแนนในช่วงเวลานี้ไปอย่างน่าเสียดาย
อยุธยา ยูไนเต็ด ฮึดตีเสมอ ระยอง เอฟซี 2-2
อยุธยา ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบกับ ระยอง เอฟซี ในเกมที่ต้องไล่ตามตีเสมอหลายครั้งเพื่อเก็บสามแต้ม อยุธยา ยูไนเต็ด แสดงความมุ่งมั่นและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่ต่อสู้ในช่วงแรกของเกมอย่างชัดเจน
ระยอง เอฟซี ออกสตาร์ตเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 6 จากการทำประตูของ ณัชชา พรมสมบูรณ์ แต่ อยุธยา ยูไนเต็ด ไม่ได้ยอมแพ้ โดยช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก นาทีที่ 45+4 วิลเล่น โมต้า ยิงให้ทีมกลับมาเสมอเป็น 1-1 ได้ทันเวลา
ครึ่งหลังระยอง เอฟซี ยิงนำอีกครั้ง 2-1 ในนาทีที่ 62 จาก เจา ฟิลิปเป้ แต่ อยุธยา ยูไนเต็ด ยังคงต่อสู้จนนาทีที่ 82 ฮิโรทากะ มิตะ ยิงประตูตีเสมอ 2-2 เกมจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไป ทั้งสองทีมไม่เสียประตูเพิ่มหลังช่วงเวลานั้น
การท่าเรือ เอฟซี เสมอ พีที ประจวบ เอฟซี 1-1
การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านพบกับ พีที ประจวบ เอฟซี โดยมีช้อยชนะเล็กน้อยเมื่อ ชัยพล อดทน ยิงให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 45+1 ของครึ่งแรก ก่อนจบครึ่งแรกด้วยความได้เปรียบทางคะแนน อย่างไรก็ตาม พีที ประจวบ เอฟซี กลับมาทวงประตูคืนได้สำเร็จ
พีที ประจวบ เอฟซี พยายามเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องและสำเร็จในนาทีที่ 65 เมื่อ แอร์ตอน ติราบาสซี่ ยิงตีเสมอเป็น 1-1 เกมจบลงด้วยสกอร์นี้ ทำให้ การท่าเรือ เอฟซี มี 17 คะแนน รั้งอันดับ 4 ของตาราง
ส่วน พีที ประจวบ เอฟซี เก็บเพิ่มเป็น 20 คะแนน เท่ากับจ่าฝูง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แต่เป็นรองผลต่างประตูได้เสีย จึงรั้งอันดับ 2 ต่อไป แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของคะแนนบนตารางและโอกาสในการชิงชัยแชมป์ที่สูงมาก
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