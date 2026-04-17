ทรู คอร์ปอเรชั่น ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค AI ด้วย 'ความเป็นผู้ประกอบการ'

ดร.ชนนิกานต์ จิรา จาก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ชี้ชัด การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ต้องการทักษะความเป็นผู้ประกอบการในบุคลากรทุกระดับ พร้อมแบ่งปันแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พร้อมเผชิญโจทย์ธุรกิจยุคใหม่
กรุงเทพฯ 17 เมษายน 2569 - ในยุคที่ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กำลังพลิกโฉมโลกในทุกมิติ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลเท่านั้น แต่หมายถึงการปลูกฝังแนวคิดและวิธีการคิดแบบผู้ประกอบการที่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา และสามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม ใหม่ที่จับต้องได้ในโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.
ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรแบ่งปันมุมมองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในยุคปัจจุบัน บนเวทีเสวนาหัวข้อ “Entrepreneurship in Practice: Scaling Ventures and Driving Innovation” ซึ่งจัดขึ้นในงาน Sasin x MIT Joint Conference: Leading Through Action for Tomorrow’s World ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้เน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านองค์กรท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยชี้ว่า จำเป็นต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีทักษะสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะ “ความเป็นผู้ประกอบการ” (Entrepreneurship) ให้หยั่งรากลึกใน DNA ของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืน การศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning คือกุญแจสำคัญที่ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร องค์กร และประชาชนชาวไทยสำหรับอนาคต ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ “ศึกษาเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ” (Entrepreneurship Education) เป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรทรู คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรชั้นนำอีกมากมายที่ทาง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้มีโอกาสทำงานร่วมด้วย การผลักดันเทคโนโลยี AI ในองค์กร ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้ประกอบการมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างในบริบทขององค์กรขนาดใหญ่อย่างทรู คอร์ปอเรชั่น ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย AI นั้น มีรากฐานเดียวกันกับคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ดี ได้แก่ ความสามารถในการนิยามปัญหาให้มีความชัดเจนและแม่นยำ, ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด, การมีความยืดหยุ่นและสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับอุปสรรค, ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคม ดังนั้น “ความเป็นผู้ประกอบการ” จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากกำลังมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร ทรูเอง มีการจัดตั้ง Center of Excellence เพื่อบริหารจัดการงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมี Digital and AI Lab ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นต้นแบบ (Proof of Concept) รวมถึงการสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่แข็งแกร่งร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการทักษะความเป็นผู้ประกอบการภายในองค์กรจึงมีสูงมาก นอกเหนือจากนี้ ทรูยังได้จัดทำโครงการยกระดับทักษะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารแบบบูรณาการ ที่ครอบคลุมทั้งทักษะการคิดด้วยทัศนคติแบบการลงทุน (Venture Mindset) การสร้างกระบวนการนวัตกรรมแบบครบวงจร และการบ่มเพาะไอเดียที่แข็งแกร่งภายในองค์กร การพิชิตโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องอาศัยพลังของความเป็นผู้ประกอบการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ดร.ชนนิกานต์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายทางธุรกิจบางประการที่ต้องอาศัยแนวคิดแบบผู้ประกอบการในการแก้ไข โดยเฉพาะคำถามเชิงกลยุทธ์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่มักจะหาคำตอบได้ยาก การมีนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและวางแผนกลยุทธ์การเติบโตในพื้นที่ที่ยังไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทรู คอร์ปอเรชั่น มีวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทเทเลคอม-เทคที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นองค์กรหลัก (AI-First Organization) ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำ DNA ของความเป็นผู้ประกอบการมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า การสร้างการเติบโต การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายระดับ ทั้งภายในองค์กร เช่น จะใช้นวัตกรรมอย่างไร หรือจะนำแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เช่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับลูกค้า การสร้างความมั่นใจว่า AI ถูกนำมาใช้ในกระบวนการที่สร้างคุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่กว้างขวางออกไปอีก เช่น การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ การทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนได้ ดร.ชนนิกานต์ ได้แบ่งปันข้อคิดอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นย้ำถึง 2 ประการสำคัญ คือ 1) ภาคการศึกษาควรมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาและเครื่องมือการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างกรณีของผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจด้วยตนเอง การใช้ AI ในการวิเคราะห์กลุ่มตลาด การทำวิจัยตลาด หรือการนำ AI มาช่วยในงานเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรควรได้รับการฝึกฝน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมั่นใจได้ว่ายังคงมีเนื้อหาความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เช่น การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง 2) การทลายกำแพงการศึกษาแบบแยกส่วน โดยส่งเสริมการบูรณาการและเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของภาคธุรกิจ ตัวอย่างเช่น โมเดลความร่วมมือระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านโครงการ TrueLAB ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างโอกาสในการเข้าทำงานของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) เช่น การจัดกิจกรรม Hackathons และ Open Innovation Runway เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสลงมือแก้ไขปัญหาจริงที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบของโมเดลเชิงพาณิชย์ร่วมกับบริษัทต่างๆ การดำเนินการในลักษณะนี้จะช่วยให้การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ต่อสังคมได้อย่างแท้จริ
