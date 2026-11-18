ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศแผน AI-Native Telco เป้าหมายลดต้นทุน 30% ภายในปี 2573
ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยแผนพัฒนาสู่ AI-Native Telco โดยตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถ AI เทียบเท่าพนักงาน 5,000 คน ลดต้นทุนดำเนินงาน 30% และขยายรายได้ 3-5% ภายในปี 2573
ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานหลัก หรือ AI-Native Telco ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายหลักในการลดต้นทุนดำเนินงานลงประมาณ 30% และเพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยระหว่าง 3 ถึง 5% ต่อปี
เปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากโครงการสู่ระบบปฏิบัติการใหม่
ทรู คอร์ปอเรชั่นกำหนดกรอบการทำงานใหม่โดยเริ่มจากปี 2570 เพื่อขยายการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ผ่านการจัดโครงสร้าง Operating Model ใหม่นี้จะเปลี่ยนจากการดำเนินโครงการ AI แยกส่วนเป็นการออกแบบกระบวนการทำงานทั้งสายงาน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า หรือยกระดับประสิทธิภาพการทำงานAlso readวิธีสะพายกระเป๋าเผยบุคลิกภาพของคุณ
กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับนำเสนอต่อ นิก วิลเล็ตต์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM Forum ระหว่างการสนทนาในเวที TM Forum Innovate Asia ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ซิกเว่ เบรกเก้ ชี้ให้เห็นว่าแนวทางในปี 2569 ได้เปลี่ยนจากการวัดผลแบบแยกส่วนไปสู่การประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและความสำเร็จเชิงธุรกิจ
ทรู คอร์ปอเรชั่นได้วางโครงสร้างรองรับด้วย Data Lake แบบรวมศูนย์ขนาด 7 เพตะไบต์ เพื่อรองรับ AI Factory รุ่นแรกซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 97% และความแม่นยำอยู่ที่ 91% โครงสร้างนี้ช่วยสนับสนุนความสามารถของ Agent งานบริการลูกค้าให้เทียบเท่าพนักงานประจำ 135 คน และ Coding Agent ที่ช่วยงานเขียนโค้ดได้ประมาณ 35%
ในส่วนของธุรกิจ B2B การนำ AI มาช่วยตลอดกระบวนการตั้งแต่การค้นหาลูกค้าไปจนถึงการสนับสนุนฝ่ายขายและการทำงานร่วมกับพันธมิตร ทำให้โอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น 60% ภายในเวลาเพียง 4 เดือน และอัตราปิดการขายหรือ Win Rate เพิ่มขึ้น 7.1 จุดเปอร์เซ็นต์
สำหรับกลยุทธ์ Personalization ที่แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งผลให้รายได้จากบริการนอกเหนือจากการสื่อสารรายเดือนเพิ่มขึ้น 2.7 จุดเปอร์เซ็นต์ และทำให้อัตรายกเลิกบริการรายเดือนลดลง 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาฐานลูกค้าได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โมเดล Nano-Cluster และผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ทรู คอร์ปอเรชั่นยังได้ปรับกระบวนการหลังการควบรวมองค์กรโดยใช้โมเดล Nano-Cluster เพื่อกระจายการบริหารเป็น 6,600 เขตย่อยทั่วประเทศ โดยแต่ละเขตมี Mini-CEO ที่ใช้ข้อมูลเรียลไทม์ร่วมกับ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ใกล้ตลาดในพื้นที่มากขึ้น
การนำโมเดลนี้มาใช้ส่งผลให้ลูกค้าบรอดแบนด์รายใหม่เพิ่มขึ้น 15% และลูกค้าเติมเงินรายใหม่เพิ่มขึ้น 10% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวดเร็ว
โรดแมปของทรูเริ่มต้นจากกลยุทธ์และกรอบกำกับดูแลในปี 2568 สร้างระบบพื้นฐานในปี 2569 ขยายการประยุกต์ใช้ AI และปรับ Operating Model ในปี 2570 ก่อนมุ่งเน้นการสร้างรายได้ในวงกว้างภายในปี 2573 ตัวเลขกำลังคน 5,000 คนนั้นหมายถึงเป้าหมายขีดความสามารถของ AI ที่เทียบเท่าพนักงานประจำจำนวนดังกล่าว
ความท้าทายและทิศทางความร่วมมือในอนาคต
ซิกเว่ เบรกเก้ ระบุว่าความท้าทายหลักอยู่ที่วิธีคิดของคนและการบริหารองค์กร โดยเขาให้ผู้บริหารเสนอตัวอย่างการสร้าง AI ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และอ้างอิงผลศึกษาของ Boston Consulting Group ว่าซีอีโอของบริษัทชั้นนำด้าน AI ใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อศึกษาด้านนี้
ทรู คอร์ปอเรชั่นยังร่วมมือกับ AWS ตามแผนระยะ 5 ปีที่ประกาศในเดือนสิงหาคม เพื่อครอบคลุม Single Sign-On ในเครือซีพี AI สำหรับคอลเซ็นเตอร์ ความสามารถคาดการณ์โครงข่าย และระบบอัตโนมัติสำหรับ Customer Journey ซึ่งเป็นการแบ่งปันความเสี่ยงและผลตอบแทน
ซิกเว่ ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังมีอัตราการเติบโต 3 ถึง 6% ต่อปี และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA Margin ระหว่าง 40 ถึง 50% แต่บริษัทแพลตฟอร์มระดับโลกกำลังกำหนดมาตรฐานด้านลูกค้าแทนการแข่งขันระหว่างค่ายโทรคมนาคมดั้งเดิม
ดังนั้น ทรูจึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงทั้งการสร้างรายได้และวิธีดำเนินงานโดยไม่ละทิ้งธุรกิจโครงข่าย โดยมองว่าเอเชียมีแนวโน้มที่จะนำการเปลี่ยนผ่านสู่ปี 2573 เนื่องจากภาระระบบเดิมที่น้อยกว่า ความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน รวมถึงความเร็วของธุรกิจครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้จะมีแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงแต่ทรู คอร์ปอเรชั่นยังต้องปรับระบบกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงให้เดินงานได้ทัน โดยระยะถัดไปคือการขยายผลจาก B2B Personalization และ Nano-Cluster สู่การปรับ Operating Model ในปี 2570 เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย AI-Native Telco ภายในปี 2573
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