ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ยกระดับ SOC ด้วย Agentic AI รับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ นำ Agentic AI มาใช้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) เพื่อคัดกรองการแจ้งเตือนและวิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติในวงกว้างครอบคลุมระบบ IT OT และคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรไทย โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนต์หรือ Agentic AI เข้ามาผสานการทำงานภายใน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยไซเบอร์ หรือ SOC อย่างเต็มรูปแบบ กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลการแจ้งเตือนที่มหาศาลให้ลดลงและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความผิดปกติของพฤติกรรมผู้ใช้และระบบเครือข่ายก่อนที่ภัยคุกคามจะลุกลามเป็นความเสียหายร้ายแรง
นวัตกรรม Agentic AI กับบทบาทใหม่ใน SOC
การนำ Agentic AI เข้ามาใช้งานในระบบรักษาความปลอดภัยนี้ ไม่ใช่เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่มนุษย์ทั้งหมด แต่เป็นการสร้างทีมผสมระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ โดย AI ทำหน้าที่คัดกรองสัญญาณรบกวนจำนวนมากและระบุรูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อนได้อย่างฉับไว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยยังคงทำหน้าที่สืบสวนเชิงลึก ประเมินความเสี่ยงในบริบททางธุรกิจ และตัดสินใจรับมือกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนหรือต้องการการตีความที่แม่นยำ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงทีโดยไม่ละเลยรายละเอียดสำคัญAlso readใช้ AI งานเร็วขึ้น แล้วธุรกิจได้อะไร? วิธีเปลี่ยนเวลาที่ประหยัดให้คุ้มทุน
บริการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกมิติของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศทั่วไปหรือ IT ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการหรือ OT ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรทางกายภาพ และระบบคลาวด์ การบูรณาการเทคโนโลยีจากพันธมิตรระดับโลกเข้ากับทีมผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่เข้าใจกฎระเบียบและบริบทเฉพาะของประเทศ ทำให้สามารถเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การป้องกันเบื้องต้น การตรวจจับ การตอบสนอง ไปจนถึงการกู้คืนระบบหลังเกิดเหตุ ซึ่งถือเป็นวงจรชีวิตของการจัดการภัยคุกคามที่สมบูรณ์ที่สุด
สถิติการโจมตีและกลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศไทย
ข้อมูลจาก ฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรในประเทศไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์เฉลี่ยมากกว่า 3,200 ครั้งต่อองค์กรต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง 164 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือ Ransomware มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะภาคการผลิตที่มีสัดส่วนประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายการโจมตีทั้งหมด
ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สาธารณสุข และการเงิน รวมถึง小微企业หรือ SME ที่อาจถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือช่องทางแทรกซึมเพื่อโจมตีองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย ภัยคุกคามต่อระบบควบคุมเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหล่านี้ มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนและความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ หากไม่มีการเตรียมพร้อมและแผนการรับมือที่เหมาะสม
ช่องโหว่ที่ซ่อนอยู่ในระบบและแนวทางการรับมือ
แม้ว่าองค์กรต่างๆ จะมีการติดตั้งเครื่องมือป้องกันและระบบตรวจจับ Intrusion Detection System อยู่แล้วก็ตาม แต่การมีระบบเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเครือข่ายจะปลอดภัยสมบูรณ์แบบเสมอไป ผู้โจมตีมักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเป้าไปที่บัญชีผู้ใช้งานจริง ช่องทางเชื่อมต่อที่องค์กรไว้วางใจ หรืออุปกรณ์ที่ขาดการดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่อาจทำให้พวกเขาสามารถ bypass ระบบป้องกันและเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หลักหรือระบบสำรองข้อมูลได้ ส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
ดังนั้น แนวทาง Cyber Resilience ที่ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เสนอจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินคู่ค้าและผู้ให้บริการภายนอกควบคู่กันไป เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังแนะนำให้มีการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินให้มีขั้นตอนการตัดสินใจที่ชัดเจน การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด และการใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ MFA ร่วมกับการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร
ความพร้อมด้านคน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความสำเร็จในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้นอยู่กับสามเสาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี คน และกระบวนการ ที่ต้องทำงานประสานกันอย่างลงตัว เครื่องมือป้องกันและระบบสำรองข้อมูลจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากขาดการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมและการทดสอบการกู้คืนระบบตามแนวทางที่กำหนดไว้ องค์กรจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ การพัฒนา SOC ด้วย Agentic AI จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตรวจจับและรับมือ แต่แผนกู้คืนและบุคลากรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังเกิดวิกฤตไซเบอร์
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