ทรู คอร์ปอเรชั่น ฟื้นฟู 2 โรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา หลังน้ำท่วมใหญ่
ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา และพนักงานทรูอาสามุ่งฟื้นฟูโรงเรียน 2 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา หลังประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 25 พ.ย.69 พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาในจังหวัด ฉะเชิงเทรา หลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตอุทกภัย โดยมีเป้าหมายหลักคือการคืนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทันที
แผนฟื้นฟูและจุดเริ่มต้นการช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.69 โครงการฟื้นฟูดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังโดยความร่วมมือระหว่าง ทรูปลูกปัญญา และมูลนิธิปลูกปัญญา ซึ่งได้ระดมกำลังพนักงานอาสาสมัครร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อเข้าไปสำรวจและซ่อมแซมสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเพื่อสังคมที่องค์กรมุ่งเน้นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยอย่างต่อเนื่องAlso read'เต้ยเป๋าตุง' ฟันธง (25 พ.ย.69) ชี้ 7 คู่เด่น ทีมลุ้นเข้าวิน เน้นๆ 3 บอลเต็ง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นำโดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร ของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมกับ นางกมลนันท์ เจียรวนนท์ โสภณพนิช ในฐานะหัวหน้ากลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและรวดเร็วที่สุดตามความต้องการของทางโรงเรียน
เป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED
ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสถานศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 2 แห่ง โดยโรงเรียนแห่งแรกคือ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) และอีกแห่งคือ โรงเรียนวัดศรีมงคล ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการฟื้นฟูปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ นางกมลนันท์ เจียรวนนท์ โสภณพนิช และ นายชานันท์ โสภณพนิช ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นทุนในการซ่อมแซมและฟื้นฟูความพร้อมด้านการศึกษาให้กลับมาสภาพเดิม และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนในชั้นเรียนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอุปสรรค
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจนักเรียน
ในส่วนของทีม ทรูปลูกปัญญา และพนักงานทรูอาสา ได้ลงมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องเรียนต่างๆ ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียน
นอกจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างแล้ว ทีมงานยังได้ปรับปรุงห้องพยาบาลให้มีความพร้อมในการรองรับกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพ พร้อมกับการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อเติมรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆ ที่เคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งส่งผลต่อจิตใจและความปลอดภัยในชีวิต
เป้าหมายสู่การเปิดพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้
การดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้สถานศึกษากลับมาเป็นที่รักและพื้นที่แห่งความสุขของการเรียนรู้อีกครั้งสำหรับเยาวชน เพื่อให้เด็กไทยได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกหยุดยั้งด้วยภัยธรรมชาติ
ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เชื่อว่าทุกการเรียนรู้ไม่ควรถูกหยุดไว้ด้วยเหตุเภทภัย และพร้อมที่จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้แข็งแรงที่สุดเพื่ออนาคตของเด็กไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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