ทรู รังสรรค์ปรากฏการณ์ Dinner Incredible ครั้งประวัติศาสตร์ โดยมอบที่สุดประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้าทรู ดีแทคคนสำคัญ กับ 12 เชฟมิชลินระดับโลก รวม 21 ดาว
ทรู รังสรรค์ปรากฏการณ์ Dinner Incredible ครั้งประวัติศาสตร์ โดยมอบที่สุดประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้า ทรู ดีแทคคนสำคัญ กับ 12 เชฟมิชลินระดับโลก รวม 21 ดาว สะท้อนภาพแบรนด์ระดับเวิลด์คลาสแบรนด์ชั้นนำที่เชื่อมโยงผู้คนสู่ประสบการณ์ระดับโลก ผ่านปรากฏการณ์ Fine Dining ครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีการรวมตัวของ 12 เชฟระดับโลก ผู้ครอบครองดาวมิชลินรวม 21 ดาว เพื่อรังสรรค์ ค่ำคืน Gastronomy ระดับโลก ภายใต้แนวคิด "The Black Box Edition" ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบไทย เกษตรกร ชุมชน วัฒนธรรม และเรื่องราวท้องถิ่น ผสานกับมุมมองสร้างสรรค์และฝีมือของเชฟระดับแนวหน้าจากทั่วโลกอย่างประณีต โดยงานจัดขึ้นโดย บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับที่หาได้ยากและน่าจดจำแก่ลูกค้าทรู ดีแทคคนสำคัญ สะท้อนวิสัยทัศน์ของทรูในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ก้าวไปไกลกว่าการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สู่การสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและมีคุณค่าในทุกมิติของชีวิ
ทรู Dinner Incredible ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ เชฟมิชลินระดับโลก ค่ำคืน Gastronomy ระดับโลก
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