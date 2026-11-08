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ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดตัวแคมเปญ JINGLE BELL ROCK ส่งท้ายปี

thaipost#62 in ประเทศไทย
ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดตัวแคมเปญ JINGLE BELL ROCK ส่งท้ายปี
True Digital Park · Jingle Bell Rock · Bomfha
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ทรู ดิจิทัล พาร์ค เตรียมพบกับแคมเปญ JINGLE BELL ROCK ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 5 มกราคม พร้อมกิจกรรมศิลปินและนิทรรศการสุด Exclusive

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ประกาศความพร้อมสำหรับแคมเปญใหญ่ JINGLE BELL ROCK ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ถึง 5 มกราคม 2570 เพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเปลี่ยนบรรยากาศเดิมด้วยการนำดนตรีร็อกมาผสานกับธีมวันหยุด สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและทันสมัยสำหรับผู้มาเยือน

พิธีเปิดไฟคริสต์มาสสไตล์ร็อกอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการจัดขึ้น ณ ลาน Hillside ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ท่ามกลางการเข้าร่วมงานของสื่อมวลชน ผู้บริหารองค์กร อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก กิจกรรมไฮไลท์ของคืนเปิดงานคือ "Jingle Bell Rock Opening Party" ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการนับถอยหลังรอชมการเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ออกแบบในสไตล์ร็อกอย่างตระการตา

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ดร. จิระพงค์ พิบุญวิวงศ์ ประธานผู้อำนวยการ บริหารทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นตัวแทนเปิดงานพร้อมคณะผู้บริหาร ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ ก่อนจะส่งต่อความตื่นเต้นไปสู่การแสดงชุด "Jingle Bell Rock Opening Show" ที่ประกอบด้วยดนตรีสดและโชว์สุดพิเศษจากทีมซานตาคลอสและกองทัพนักร้องนำร็อกสตาร์ (Santa & Rock Stars Performer) สร้างความคึกคักและความยินดีให้กับผู้ร่วมงานทุกภาคส่วน

คอลaboration ศิลปะร่วมสมัยกับศิลปิน Bomfha

แคมเปญ JINGLE BELL ROCK ปีนี้มีความพิเศษด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดของโครงการให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่มีพลังงานสูง ผ่านการออกแบบโดยศิลปินไทยชื่อดัง กิ๊ฟ-สุธาทิพย์ อุษสุข หรือที่รู้จักกันในนาม BOMFHA ศิลปิน Creative Illustrator และนักวาดภาพประกอบป็อปอาร์ตร่วมสมัยระดับนานาชาติ

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ผลงานของ BOMFHA นำเสนอเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจำวันผ่านโทนสีที่เต็มไปด้วยพลังบวก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม โดยแคมเปญนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเปลี่ยนเสียงกระดิ่งหน้าหนาวให้กลายเป็นบีทดนตรีร็อกสุดเร้าใจ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับงานเฉลิมฉลองปลายปีนี้

นิทรรศการ House of Lee จากแบรนด์ตำนานอเมริกัน

ในช่วงเทศกาลนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังเตรียมพร้อมเปิดอาณาจักรเดนิมผ่านแคมเปญ House of Lee นิทรรศการเชิงประสบการณ์ (Experiential Journey) ภายใต้แนวคิด The Best Stories Happen in Jeans โดยแบรนด์เดนิมระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกา Lee ได้เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มคนดังเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive

ทีมที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์, ลุค-อิชิคาว่า พลาวเดน, โอบ-โอบนิธิ วิวัฒน์วรรธน์ และ แก๊ป-จักริน ภูริพัฒน์"สมิงที่เสิงสาง" ซึ่งเป็นทีมเยี่ยมบ้านราชาวดี (ชาย) และนักแสดงนำจากภาพยนตร์แอ็กชั่นสยองขวัญฟอร์มยักษ์ "สมิงที่เสิงสาง" จากเธอทีเอ็น สตูดิโอ ที่จะมีให้ชมทั่วประเทศในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และซีรีส์ระดับสากล

การเปิดงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้กำกับ คุย-ทวีวัฒน์ วันทา ที่เชิญทีมแสดงนำ มาริโอ้ เมาเร่อ, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลอวิวัฒน์, แฉะ-องอาจ เจียมเจริญพรกุล, นนท์-นาราภรณ์ งดงาม (หมอแจ๊ก), กอล์ฟ-กัญจน์ ภักดีวิจิตร, และคริสโตเฟอร์ โจนาธาน ร่วมสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

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นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ซีรีส์ซัฟฟิกเรื่อง "Love Me To Hurt Me" รัก=ร้าย นำทีมโดย แทน ดวงแก้ว และ หยู่ยู้ อรณิชา พร้อมนักแสดงเช่น แก๊ป จักริน, อ๋อง สิทธานตว์, เม นิศาชล, เคท มาริลิน, คานดี้ สุภาภัสสร, ฟลุก ชัชวุฒิ, บิ๊ก ศรุต และขวัญฤดี กลมกล่อม นอกจากนี้ยังมีการปรากฏตัวของดาราเยอรมันทิล ชไวเกอร์ เพื่อร่วมย้อนเล่าประสบการณ์ในฮอลลีวูด

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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