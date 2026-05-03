ทรู คอร์ปอเรชั่น อนุมัติปันผล 0.31 บาทต่อหุ้น หลังผลประกอบการปี 2568 แข็งแกร่ง

ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 อนุมัติจ่ายปันผลรวม 0.31 บาทต่อหุ้น (หลังหักภาษี) จากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม พร้อมรับทราบผลประกอบการและอนุมัติงบการเงินประจำปี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้จัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยใช้รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน หรือ Hybrid Meeting ซึ่งเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมได้ทั้งในรูปแบบการประชุม ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกและครอบคลุมในการเข้าร่วมของ ผู้ถือหุ้น ทุกราย การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคต การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2569 นี้ นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายซิกเว่ เบรกเก้ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นๆ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติวาระสำคัญต่างๆ ที่นำเสนอต่อที่ประชุม หนึ่งในวาระสำคัญที่ได้รับการอนุมัติคือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 132.
9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทั้งหมด เพื่อนำไปสำรองตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบและความรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,146 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มาจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และกำไรสะสมที่บริษัทฯ ได้สะสมไว้ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่ประกาศจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,564 ล้านบาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลกับเงินปันผลประจำปี 2568 แล้ว จะพบว่าบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 0.31 บาทต่อหุ้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจนี้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของทรู คอร์ปอเรชั่น และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid Meeting ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของบริษัทฯ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังค
