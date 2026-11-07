ทรู ดิจิตอล พาร์ค เปิดตัวแคมเปญ JINGLE BELL ROCK เฉลิมฉลองคริสต์มาสแนวร็อกสุดตระการตา
ทรู ดิจิตอล พาร์ค ประกาศแคมเปญ JINGLE BELL ROCK คว้าศิลปิน BOMFHA ร่วมออกแบบ เปิดไฟต้นคริสต์มาสร็อกยักษ์ ที่ฮิลล์ไซด์ 5 พ.ย. ถึง 5 ม.ค. สนุกข้ามปี
ทรู ดิจิตอล พาร์ค แลงก์มาร์กไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้นำร่องในกรุงเทพมหานคร เตรียมปลุกกระแสเทศกาลปลายปีด้วยแคมเปญ " JINGLE BELL ROCK" ที่เปลี่ยนบรรยากาศงานเลี้ยงรับรองประจำปีให้กลายเป็นคอนเสิร์ตดนตรีร็อกสุดเร้าใจ โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2570 เพื่อตอบโจทยกลุ่มคนทำงานและสตาร์ทอัพที่ต้องการประสบการณ์การเฉลิมฉลองที่แตกต่างจากเดิม
ศิลปะแห่งดนตรีร็อกที่ฮิลล์ไซด์
หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนโฉมพื้นที่ในปีนี้คือการร่วมมือกับ ศิลปินไทยชื่อดังอย่าง "กิ๊ฟ - สุธาทิพย์ อุปสุข" หรือที่รู้จักในชื่อ "BOMFHA" ซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบป็อปอาร์ตร่วมสมัยและครีเอทีฟอิลลัสเตรเตอร์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจำวันผ่านโทนสีที่เป็นบวก โดย BOMFHA จะเข้ามาออกแบบพื้นที่ทั่วทั้งโครงการให้กลายเป็นแกลเลอรีศิลปะที่มีพลังสูงและตื่นตาตื่นใจ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของ ทรู ดิจิตอล พาร์ค ในฐานะคอมมูนิตี้ที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างไม่หยุดนิ่งAlso readมาย อาโป เปิดตัว 6 หนุ่มดาวรุ่งซีรีส์ MANUKAI ร่วม BeOnCloud และ iQIYI
พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสร็อกยักษ์
กิจกรรมไฮไลท์ในการเริ่มต้นเทศกาลคือการเปิดฉาก "Jingle Bell Rock Opening Party" ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ ลานฮิลล์ไซด์ ทรู ดิจิตอล พาร์ค โดยภายในงานจะมีการจัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ออกแบบในสไตล์ร็อกอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. จิระพงษ์ พิบูลย์วงษ์ ประธานผู้ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารทรู ดิจิตอล พาร์ค ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศิลปินและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเพื่อร่วมตัดริบบิ้นและเปิดตัวบรรยากาศความสนุกอันอบอุ่น
ชุดการแสดงซานตาคลอสร็อกสตาร์
หลังจากพิธีเปิดมีการส่งไม้ต่อความมันส์ระดับพิคเชอร์ด้วยการแสดงชุด "Jingle Bell Rock Opening Show" ที่นำเสนอมิติใหม่ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ผ่านการบิดเสียงกระดิ่งหน้าหนาวให้กลายเป็นบีตดนตรีร็อกสุดเร้าใจ ซึ่งทีมซานตาคลอสและกองกำลังนักแสดงร็อกสตาร์จะร่วมแสดงชุดพิเศษเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของแลงก์มาร์กเฉลิมฉลองแห่งกรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมทางสังคมที่คนรุ่นใหม่และครอบครัวควรค่าแก่การเข้าร่วม
สิทธิประโยชน์และของรางวัลสุด Exclusive
ตลอดช่วงเวลาของแคมเปญที่ดำเนินไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์และกิจกรรมหลากหลายที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนุกกับกิจกรรม "The Rockin' Decoration" เพื่อชมจุดตกแต่งแลงก์มาร์กงานศิลปะทั่วโครงการ การร้องเพลงใน "Sing the holiday Rockin'" หรือการฟังเพลงจาก "Rockin' Jingle Beat" สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งยังมีแคมเปญสะสมใบเสร็จเพื่อแลกกับคูปองเงินสดจาก Tops และ Lotus's รวมถึงสิทธิ์คืนเงินสูงสุด 18% จากบัตรเครดิตร่วมรายการ
ลุ้นรางวัลสมาร์ตโฟนและสินค้าลิมิเต็ด
สำหรับการแข่งขันในหมวดหมู่ผู้ใช้จ่ายสูงสุด หรือ Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญ จะมีโอกาสลุ้นเป็นเจ้าของสมาร์ตโฟนฝาพับรุ่นล่าสุด Samsung Galaxy Z Flip8 ความจุ 12/256 GB สีมชมพู มูลค่า 42,900 บาท นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 16 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ยังมีกิจกรรม "Jingle Rockin' Gift" ที่ชวนทุกคนมาร่วมเล่นเกมเพื่อรับของชำร่วยสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเสื้อทีเชิ้ต กระเป๋าช้อปปิ้ง และเข็มกลัดดีไซน์พิเศษเฉพาะกิจเพื่อเสริมสร้างความคึกคักให้กับการเฉลิมฉลองสิ้นสุดปีอย่างสมบูรณ์แบบ
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