ทรายเผยว่าจริงใจรับบทผีคนแรกในหนังผีอิ้งดี้ "ทั้งกลม"
บอกสุนทรียภาพความสุขของการรับบทผีครั้งแรกในภาพยนตร์อิ้งดี้ทราย ประกอบด้วยฉากเลือด เอฟเฟกต์ สู่ความหมายใหม่ของการเป็นผู้แสดงแบบผู้กำกับ
ทราย เจริญปุระ ตกลงรับบทผีในภาพยนตร์อิ้งดี้เรื่อง "ทั้งกลม" หลังได้รับข้อเสนอจากผู้กำกับชิมาก ซึ่งโอกาสนี้เป็นการกลับมาแสดงแสนสนุกมากกว่าที่เคย เพราะผู้กำกับให้ความสำคัญกับอายุและคิวถ่ายทำไม่น้อยเกินไป ทำให้ทรายเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับผลงานแรกของเขา
ฉากและเทคนิคทำงานภาพยนตร์อิ้งดี้
หัวข้อการสร้างความทรงจำของผู้ชมในบทผีถูกสื่อผ่านส่วนของเลือดและเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดูเป็นจริงทรายกล่าวว่าผู้กำกับชิมากไม่ให้ความเสี่ยงในช่วงการถ่ายทำ เพราะมีความเป็นกันเองและพัฒนาการได้แก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น ช่วงกลางคืนถึงเช้า ถือเป็นงานหนักแต่กระทั่งพอเริ่มต้นเขาสังเคราะห์ความเป็นมืออาชีพAlso readCasio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
มิติของตัวละครและบรรณาธิการเรื่องราว
ทรายเล่าวว่าตัวละครในเรื่องเป็นคนเศร้าจากความเกี่ยวข้องกับวิญญาณหลากหลายตัวและการประณีตต่อเมื่อต้องหาความจริงว่าผู้หญิงตัวเก่าเป็นบุตรหนุ่มตัวใดแต่อยากได้โอกาสจ่ายบำรุงผมกับฟาร์มญี่ปุ่น ซึ่งต่อชาตินัดไหวได้แต่เหตุการณ์ปนลืมความหมายติดต่อกับโรงพยาบาลสำคัญ ชิ้นส่วนที่ทำให้ลงตัวคือการค่อยค่อยทำตามสัญญา เหรียญที่ทำให้ค้นพบความจริงในตอนท้ายของเรื่อง
ประสบการณ์ใหม่ของแบงค์และลิลลี่
แบงค์ได้ยืนยันว่าการรับบทครอบครัวผู้ช่วยคนพยาบาลในภาพยนตร์อิ้งดี้เป็นประสบการณ์ใหม่ เขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจทำให้ตกใจเต็มตัวในขณะทำงาน รายงานความตื่นเต้นว่าบทบาทนี้ทำให้เขาเล่นรูปแบบที่ต่างจากผลงานก่อนหน้านี้ ลิลลี่ก็เข้าร่วมยืนยันว่าอิทธิพลจากทรายเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้เธอต้องมุ่งมั่นจริงจังจนถึงการแต่งหน้าผีในช่วงท้ายของการถ่ายทำ
ความสำคัญของบทบาทผีในอิ้งดี้
ทรายกล่าวถึงความสำคัญของการรับบทผีอย่างตรงใจว่า การที่ผู้ชมจำเขาจากบทบาทนี้ถือเป็นผลดี เนื่องจากผู้ชมมีแนวโน้มจะรายละเอียดอารมณ์ของตัวละครมากกว่าทำให้เพิ่มทรงความงามของการรับบทตัวละครในหนังชั่วเย็น อย่างที่ทำให้ติดขัดไม่สามารถจำได้ตามเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นในฐานะผู้กำกับและผู้แสดงให้เขาเห็นเห็นผู้นิเทศกรรมโดยยึดความเสียใจ
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