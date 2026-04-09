ทราย ณัฐธิดา กับบทบาทใหม่ในแวดวงการเมืองไทย และความท้าทายของสุโขทัย เอฟซี

ณัฐธิดา เทพสุทิน หรือ “ทราย” บุตรสาวของ สมศักดิ์ และ อนงค์วรรณ เทพสุทิน ได้รับความสนใจอย่างมากใน การเมือง ไทย ณ ขณะนี้ นอกเหนือจาก สส. กลุ่มวราเทพ 2 ท่าน และ สส. พิษณุโลก อีก 1 ท่าน สายของสมศักดิ์มี สส.
ทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในแวดวงการเมืองไทย\การตัดสินใจของ สมศักดิ์ ที่จะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นผลมาจาก “ประกาศิตบ้านจันทร์ส่องหล้า” ซึ่งทำให้พลาดโอกาสที่จะสร้างสถิติเป็นรัฐมนตรีสมัยที่ 17 ของตนเอง อย่างไรก็ตาม สมศักดิ์ ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขารักและให้ความสนใจ นั่นคือ ฟุตบอล และ ไก่ชน ในฐานะประธานที่ปรึกษาสโมสรสุโขทัย เอฟซี สมศักดิ์ได้ลงสนามฝึกซ้อมกับนักเตะด้วยตนเอง ร่วมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ เนื่องจากทีมค้างคาวไฟอยู่ในอันดับที่ 13 ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตกชั้นไปเล่นในไทยลีก 2 สมศักดิ์ทุ่มเทให้กับการสร้างสโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี ตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นในไทยลีก 2 จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเล่นในไทยลีก 1 นอกจากนี้ สมศักดิ์ยังมีความสนใจในกีฬาไก่ชน โดยมีสนามกีฬาไก่ชนเทิดไท บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเขาเป็นประธานสโมสรอีกด้วย\ในขณะที่ สมศักดิ์ ต้องหันเหไปสู่การเมืองในนาม “กลุ่มสามมิตร” และเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ ภรรยาของเขาได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลทีมค้างคาวไฟ เพื่อพาทีมลงสู่ศึกไทยลีก 1 ตั้งแต่สมัยที่อยู่กับพรรคพลังประชารัฐ และย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทย สถานการณ์ของทีมสุโขทัย เอฟซีในแต่ละฤดูกาลยังคงขึ้นๆ ลงๆ ไม่เคยมีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ ทีมลูกหนังยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้น ราวกับว่าเมื่อไม่มีเงาของสมศักดิ์ในคณะรัฐมนตรีของอนุทิน 2 สถานการณ์ของทีมก็ดูเหมือนจะซบเซาลงไปด้วย ในขณะเดียวกัน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการเมืองไทยต่อไ
