ทราย สก๊อต เปิดใจรับดราม่านากตาย ยอมเป็นเป้าระบายความโกรธประชาชน
ทราย สก๊อต อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาชี้แจงกรณีนากจากสวนสัตว์เสียชีวิต หลังถูกกล่าวหาว่าร่วมกดดันการย้ายสัตว์ โดยยอมรับว่าเป็นพื้นที่ระบายอารมณ์แทนรัฐ
ทราย สก๊อต อินฟลูเอนเซอร์ และนักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง ตัดสินใจออกมาเปิดเผยจุดยืนและชี้แจงประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของ นาก ตัวหนึ่ง จาก สวนสัตว์ ที่เลี้ยงดูมานานกว่า 6 ปี ซึ่งเกิดอาการตรอมใจและเสียชีวิตในเวลาไม่ถึงเดือนหลังถูกเคลื่อนย้าย
เหตุการณ์ดังกล่าวมีชนวนเหตุมาจากคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งที่สร้างกระแสจนนำไปสู่การกดดันให้ย้ายสัตว์ ส่งผลให้นากต้องตกอยู่ในสถานการณ์รุนแรง และจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าสลดสำหรับชาวเน็ตและผู้รักสัตว์ทั่วประเทศAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
บทสรุปชะตากรรมนากและการย้ายถิ่น
นากที่ถูกนำออกจากสวนสัตว์ที่อยู่อาศัยมากว่า 6 ปี ต้องเผชิญกับภาวะเครียดสะสมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกะทันหัน ผลกระทบทางจิตใจส่งผลให้อาการทรุดหนักและเสียชีวิตลงในเวลาอันสั้นภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนหลังจากเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น
การเคลื่อนย้ายครั้งนี้ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตสัตว์สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการย้ายไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพหรือความคุ้นเคยของสัตว์ที่มีต่อสถานที่เดิม ทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้
บทบาททราย สก๊อตในกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ทราย สก๊อต ถูกพบว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ต้นเรื่องในเชิงสนับสนุนให้มีการย้ายสัตว์ออกไป โดยระบุข้อความชัดเจนว่า "คงปิดกิจการอย่างเดียว ย้ายสัตว์ไปให้ที่อื่นดูแล ตรงนี้ถือว่าหมดสิทธิ์ดูแลแล้ว" คำพูดนี้กลายเป็นชนวนสำคัญที่ชาวเน็ตมองว่ามีส่วนในการเร่งรัดให้เกิดการย้าย
คอมเมนต์ดังกล่าวทำให้ชื่อของทราย สก๊อต ถูกเชื่อมโยงเข้ากับแรงกดดันที่นำไปสู่จุดจบอันน่าสลดของนาก ชาวเน็ตจำนวนมากจึงหลั่งไหลไปคอมเมนต์เรียกร้องความรับผิดชอบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวอย่างหนักแน่นและต่อเนื่อง
มาตรการตอบโต้ของอินฟลูเอนเซอร์ต้นเรื่อง
ในขณะที่ทราย สก๊อต กำลังเผชิญหน้ากับกระแสดังกล่าว อินฟลูเอนเซอร์สาวที่เป็นต้นเรื่องของการทำคอนเทนต์ก็ไม่สามารถทนแรงกดดันจากทัวร์ไปทุกช่องทางไม่ไหว จึงตัดสินใจทยอยปิดบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมด ได้แก่ Facebook, Instagram, TikTok และ Threads เพื่อหนีปัญหา
การปิดบัญชีเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่พร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาของผู้คนจำนวนมาก ที่ต้องการคำตอบและความรับผิดชอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างกระแสจนนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
คำชี้แจงและจุดยืนของทราย สก๊อต
ทราย สก๊อต ได้โพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด โดยแสดงความเข้าใจในความโกรธและความเสียใจของทุกคนเป็นอย่างดี พร้อมอธิบายว่าประชาชนมักเลือกปลดปล่อยความโกรธไปยังบุคคลทั่วไปมากกว่าหน่วยงานรัฐโดยตรง เพราะกลัวผลกระทบทางการเมืองหรือระบบราชการ
เขาระบุว่า ตนยินดีที่จะยอมเป็น "พื้นที่รับการระบาย" และเป็นเป้าให้ทุกคนเข้ามาด่าทอจนกว่าความรู้สึกอึดอัดจะบรรเทาเบาบางลง โดยยืนยันว่าอำนาจการดูแลและปกป้องชีวิตสัตว์แท้จริงอยู่ที่กระทรวงและทางสวนสัตว์หรือสถานที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น
วิกฤตความยุติธรรมและสวัสดิภาพสัตว์
ทราย สก๊อต ชี้ให้เห็นว่านากมีชีวิตที่แย่เพราะอยู่ในสวนสัตว์ และเสียชีวิตภายใต้การดูแลหรือการย้ายโดยหน่วยรัฐและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ส่วนประชาชนไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการดูแลน้องโดยตรง จึงรู้สึกอึดอัดที่เสียงของประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองจากการทำงานระดับกระทรวง
เขายกตัวอย่างกรณี "หูพับ" ร่วมด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เคสนาก แต่เป็นวงจรของความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่มีอำนาจในเรื่องนี้กลับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อชะตากรรมของสัตว์เหล่านั้น
ท้ายที่สุด ทราย สก๊อต ยืนยันว่าตนไม่เคยเห็นด้วยกับการคุกคามชีวิตสัตว์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เขามองว่าการอนุรักษ์ควรเน้นไปที่การรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของสัตว์ ไม่ใช่การนำพวกมันมาเป็นของเล่นของมนุษย์ หรือปล่อยให้ต้องจบชีวิตด้วยความเครียดจากการถูกบังคับย้ายถิ่น
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