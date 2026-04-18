ทรัมป์ขู่คว่ำบาตรอิหร่านซ้ำ หากเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ไม่คืบหน้า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ขู่เข็นว่าหากการเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เป็นผล สหรัฐฯ อาจกลับไปใช้มาตรการคว่ำบาตรและโจมตีทางอากาศ ขณะที่อิหร่านยืนยันสิทธิในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ส่งสัญญาณเตือนอันแข็งกร้าวว่า สหรัฐฯ อาจไม่ต่ออายุข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่กับ อิหร่าน หากการเจรจาที่กำลังจะมีขึ้นไม่สามารถนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์ ของ อิหร่าน หากการเจรจาล้มเหลว สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องหวนกลับไปใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอันเข้มงวด ทั้งการปิดล้อมทางการค้าและการเงิน และที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือ สหรัฐฯ อาจต้องพิจารณาการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายใน อิหร่าน อีกครั้ง คำกล่าวของผู้นำ สหรัฐฯ
สะท้อนถึงความไม่พอใจและความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อท่าทีของอิหร่านในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงของอิหร่าน โดยไม่ว่าด้วยวิธีการใด หากมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันพุธที่ 22 เมษายนนี้ สหรัฐฯ จะให้ความร่วมมือกับอิหร่านในการขนส่งยูเรเนียมทั้งหมดกลับมายังสหรัฐฯ เพื่อการตรวจสอบและควบคุม แต่หากการเจรจาไม่บรรลุข้อตกลง สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการที่อาจไม่เป็นมิตรอย่างมากต่ออิหร่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือ การแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังประเทศปากีสถานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมการเจรจาที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังไม่ได้ยืนยันกำหนดการอย่างเป็นทางการ แต่ความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด ในขณะเดียวกัน สื่อของอิหร่านได้รายงานคำกล่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมอิหร่าน ที่ระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการเดินเรือนั้น เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้น และอิหร่านยังคงสงวนสิทธิ์ที่จะปิดน่านน้ำดังกล่าวอีกครั้ง หากสถานการณ์ในภูมิภาคเลบานอนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี พร้อมทั้งย้ำอย่างหนักแน่นว่าเรือรบและเรือที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังของศัตรูไม่มีสิทธิ์อันใดที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การประกาศของอิหร่านเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญยิ่งยวดนี้ การเผชิญหน้าทางวาทศิลป์และท่าทีที่แข็งกร้าวจากทั้งสองฝ่าย สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและความเปราะบางของสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลา
ทรัมป์ สหรัฐฯ อิหร่าน นิวเคลียร์ ช่องแคบฮอร์มุซ