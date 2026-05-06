ทรัมป์ระงับโครงการ Project Freedom หลังการเจรจาและความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับโครงการ Project Freedom หลังการเจรจาที่มีความคืบหน้าในการหยุดยิงชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป โดยอิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบและโจมตีเรือพาณิชย์ ส่งผลกระทบต่อการค้าทางทะเลและความมั่นคงในภูมิภาค
ก่อนหน้านี้โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศระงับโครงการ Project Freedom ซึ่งเป็นภารกิจทางทหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ให้เรือผ่านได้ โดยระบุว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจา ผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ได้ตกลงร่วมกันว่า ในขณะที่การปิดกั้นยังคงมีผลบังคับใช้ Project Freedom จะถูกหยุดชั่วคราว เพื่อดูว่าจะสามารถสรุปและลงนามในข้อตกลงได้หรือไม่ ภารกิจ Project Freedom ถูกเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (3 พฤษภาคม) เพื่อใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ นำเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบที่ถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวล้มเหลวในการฟื้นฟูการจราจรทางเรืออย่างมีนัยสำคัญ และกลับกระตุ้นให้ อิหร่าน โจมตีเรือเพิ่มขึ้น ล่าสุด บริษัทขนส่งสินค้าฝรั่งเศสรายงานว่า เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของตนถูกโจมตีใน ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม) และมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บถูกส่งอพยพออกมา อิหร่าน ได้ปิดกั้น ช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับเรือทุกชาติ ยกเว้นเรือของตนเอง หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส่วนสหรัฐฯ ก็ประกาศปิดกั้นท่าเรือ อิหร่าน ในเดือน เมษายน การโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นกับเรือสินค้าของเกาหลีใต้ที่รายงานว่ามีระเบิดในห้องเครื่องยนต์ นอกจากนี้ อิหร่าน ยังโจมตีเป้าหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รวมถึงท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศ อิหร่าน ระหว่างเยือนจีนวันนี้ ระบุว่า อิหร่าน ยังยืนยันที่จะรับข้อตกลงที่ยุติธรรมและครอบคลุมเท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวถึงคำพูดล่าสุดของ ทรัมป์ โดยตรง อารักชียังโทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการทูตในภูมิภาคเพื่อป้องกันการยกระดับความขัดแย้ง ตลอดช่วง สงคราม ทรัมป์ มักอ้างความคืบหน้าในการเจรจาเมื่อประกาศเปลี่ยนทิศทางปฏิบัติการทางทหาร โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนัก ฝ่ายสหรัฐฯ ย้ำว่าไม่สามารถยอมให้ อิหร่าน ควบคุมการจราจรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้ ความขัดแย้งครั้งนี้เริ่มต้นจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ-อิสราเอลต่อ อิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนใน อิหร่าน และอีกหลายพันคนในเลบานอนจากการบุกของอิสราเอลเพื่อกวาดล้างเฮซบอลลาห์ที่สนับสนุน อิหร่าน ปธน.
ทรัมป์กล่าวซ้ำ ๆ ว่า สงครามได้ทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านจนเหลือเพียงปืนฉีดน้ำ และเตหะรานต้องการสันติภาพ แม้จะมีท่าทีแข็งกร้าวในที่สาธารณะ สถานการณ์สงครามส่งแรงกดดันต่อฝ่ายบริหารของทรัมป์อย่างหนัก โดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พฤศจิกายน เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระทบกระเป๋าเงินของประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ หลังหยุดยิงชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 เมษายน ทั้ง 2 ฝ่ายเคยจัดการเจรจารอบแรกที่ปากีสถาน แต่ยังไม่สามารถจัดรอบที่ 2 ได้ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผ
