ทรัมป์เชื่อมั่น บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านก่อนราชวงศ์อังกฤษเยือนสหรัฐ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา แสดงความมั่นใจว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา จะเสด็จเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในปลายเดือนเมษายนนี้ ขณะเดียวกัน พระราชวังบักกิงแฮมยืนยันการเสด็จเยือนของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แม้มีความกังวลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ได้สำเร็จ ก่อนที่ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่ง สหราชอาณาจักร และสมเด็จพระราชินีคามิลลา จะทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน นี้ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ และเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปีของการประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ในการตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว Sky News เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพก่อนที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะเสด็จเยือนสหรัฐ ปธน.ทรัมป์กล่าวด้วยความมั่นใจว่า มันเป็นไปได้ และเป็นไปได้อย่างมาก พร้อมทั้งเสริมว่า อิหร่านกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ในการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสำนักข่าว Fox News ปธน.ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านว่าใกล้จะยุติลงแล้ว โดยระบุว่า "ใช่ ผมมองว่ามันใกล้จะจบมากแล้ว" ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ทางการทูตและความมั่นคงในภูมิภาค หนังสือพิมพ์ New York Post ได้รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน ปธน.ทรัมป์ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเจรจากับอิหร่านอีกครั้ง โดยอาจเกิดขึ้นที่ประเทศปากีสถานภายในสองวันข้างหน้า พร้อมทั้งเปิดเผยถึงความพร้อมของตนเองที่จะเข้าร่วมการเจรจาดังกล่าว โดยระบุว่า "คุณควรอยู่ที่นั่น เพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นภายในสองวันข้างหน้า และเรามีแนวโน้มที่จะไปที่นั่น" คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทางการทูตที่เข้มข้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ ปธน.ทรัมป์ได้ประกาศข่าวการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ผ่านทางแพลตฟอร์ม Truth Social โดยระบุว่า การเสด็จเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยจะตรงกับช่วงเวลาการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา "เมลาเนีย และผม มีความยินดีที่จะประกาศว่า สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาแบบรัฐพิธีครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน ซึ่งจะรวมถึงการจัดงานเลี้ยงอันงดงามที่ทำเนียบขาวในค่ำวันที่ 28 เมษายน" ปธน.ทรัมป์ระบุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเยือนในเชิงการทูตและวัฒนธรรม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำถึงความพิเศษของโอกาสในการต้อนรับพระราชวงศ์แห่งสหราชอาณาจักร โดยกล่าวว่า "โอกาสสำคัญครั้งนี้จะยิ่งพิเศษมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากเรากำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีแห่งประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรา" และแสดงความคาดหวังที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งพระองค์ทรงให้ความเคารพอย่างสูง "ผมตั้งตารอที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งผมให้ความเคารพอย่างสูง สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก!" เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกัน สำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสด็จเยือนสหรัฐของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลาในช่วงปลายเดือนเมษายน โดยระบุว่า การเสด็จเยือนครั้งนี้จะเกิดขึ้นแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น การยืนยันการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในฐานะกษัตริย์สหราชอาณาจักรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและสหราชอาณาจักรเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ ปธน.ทรัมป์ได้เคยวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งสหราชอาณาจักร ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในการรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอย่างเพียงพอ แถลงการณ์จากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยังได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเสด็จเยือนครั้งนี้ว่า จะเป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และความสัมพันธ์ทวิภาคีอันแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ การเสด็จเยือนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังเฉลิมฉลองวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือครบรอบ 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพ และหลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงเดินทางเยือนเบอร์มิวดา ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษอย่างเป็นทางการ การเสด็จเยือนสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในฐานะประมุขแห่งรัฐ หลังจากที่พระองค์เคยทรงต้อนรับ ปธน.ทรัมป์อย่างอบอุ่นและเป็นทางการในการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ซึ่งได้มีการจัดพิธีการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ทั้งการจัดงานเลี้ยง ณ พระราชวังวินด์เซอร์ และการจัดแสดงพิธีสวนสนามอันยิ่งใหญ่ของกองทัพสหราชอาณาจักร ถือเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศ
