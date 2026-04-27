ทรัมป์ระบุผู้ต้องสงสัยโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นคนป่วยหนักเอาการ เผยมีแถลงการณ์โจมตีศาสนาคริสต์

ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องสงสัยพยายามโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่ป่วยหนักเอาการ และมีแถลงการณ์โจมตีศาสนาคริสต์อย่างรุนแรง ทรัมป์ยังโปรโมตโครงการสร้างห้องบอลรูมประจำทำเนียบขาวของตนเอง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาประกาศข้อความผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.
ศ. 2569 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยพยายามโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ทรัมป์กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีปัญหาด้านจิตใจอย่างรุนแรง และได้เขียนแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาโจมตีศาสนาคริสต์อย่างรุนแรง ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ระบุว่า ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยเคยแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับตัวเขามาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่เปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยว่า โคล โทมัส อัลเลน อายุ 31 ปี จากเมืองทอร์รันซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกจับกุมได้ในที่เกิดเหตุในกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ทรัมป์กล่าวในรายการ 60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสว่า เขาเคยเป็นคริสเตียนและศรัทธาในศาสนา แต่ต่อมากลายเป็นคนต่อต้านคริสเตียนอย่างสิ้นเชิง มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทรัมป์กล่าวว่า เขาน่าจะเป็นคนที่ป่วยหนักเอาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเผยกับรอยเตอร์ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวถูกส่งไปให้สมาชิกครอบครัวของอัลเลนไม่นานก่อนเกิดเหตุ ในเอกสารนั้น ผู้ต้องสงสัยเรียกตนเองว่า มือสังหารรัฐบาลกลางที่เป็นมิตร หรือ Friendly Federal Assassin ในแถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุว่า การยอมให้อีกแก้มถูกตบ เมื่อคนอื่นถูกกดขี่ ไม่ใช่พฤติกรรมแบบคริสเตียน แต่มันคือการสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมของผู้กดขี่ ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่คนเดิม เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในแถลงการณ์มีการระบุรายชื่อเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล เรียงลำดับจากตำแหน่งสูงสุดไปต่ำสุด แต่ไม่มีชื่อผู้อำนวยการเอฟบีไอ แคช พาเทล อยู่ในรายชื่อ เจ้าหน้าที่ยังเสริมว่า แถลงการณ์ได้เย้ยหยันความบกพร่องอย่างเหลือเชื่อของระบบรักษาความปลอดภัยที่โรงแรมวอชิงตัน ฮิลตัน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง ผู้เขียนแถลงการณ์รายงานว่าเขียนไว้ว่า สิ่งแรกที่ผมสังเกตได้ทันทีที่เดินเข้าโรงแรมคือความหยิ่งผยอง ผมเดินเข้าไปพร้อมอาวุธหลายชิ้น แต่ไม่มีใครที่นั่นแม้แต่คนเดียวที่คิดไปถึงความเป็นไปได้ว่าผมอาจเป็นภัยคุกคาม เหตุชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้น จุดคำถามใหม่เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ หลายคนที่มารวมตัวกันในห้องบอลรูมขนาดใหญ่ของโรงแรม ทรัมป์ฉวยโอกาสจากความสนใจต่อเหตุการณ์นี้ โปรโมตโครงการสร้างห้องบอลรูมประจำทำเนียบขาวของตนเอง โดยอ้างว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่ปลอดภัยกว่า ทรัมป์โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Truth Social ว่า เหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้กับห้องบอลรูมลับสุดยอดทางทหาร ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในทำเนียบขาวตอนนี้ มันจะต้องสร้างให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ผู้ต้องสงสัยเดินทางด้วยรถไฟแอมแทร็กจากลอสแอนเจลิสไปชิคาโก จากนั้นต่อไปยังวอชิงตัน และเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมฮิลตันเมื่อวันศุกร์ ท็อดด์ แบล็งช์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กล่าวในรายการสนทนาการเมืองหลายรายการเมื่อวันอาทิตย์ พร้อมระบุว่า ทรัมป์และสมาชิกระดับสูงในรัฐบาลน่าจะเป็นเป้าหมายหลัก ผู้โดยสารรถไฟในสหรัฐไม่จำเป็นต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเหมือนในสนามบิน แอมแทร็กระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับการสอบสว
