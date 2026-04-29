ทรัมป์ยืนกรานไม่ยกเลิกปิดล้อมอิหร่านจนกว่าจะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่าสหรัฐฯ จะไม่ผ่อนปรนมาตรการปิดล้อมอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะยอมเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์อย่างจริงจัง ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสองประเทศ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อ อิหร่าน โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ผ่อนปรนมาตร การปิดล้อม ทางเศรษฐกิจต่อ อิหร่าน จนกว่ารัฐบาล อิหร่าน จะแสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ ของตน การประกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการเจรจารอบใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใด ทรัมป์เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเว็บไซต์ข่าว Axios ว่า เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจาก อิหร่าน ที่ต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิก การปิดล้อม และเปิดเส้นทางการเดินเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนที่จะเริ่มการเจรจาเรื่อง โครงการนิวเคลียร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า เขาต้องการเห็นหลักประกันที่ชัดเจนในการจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของ อิหร่าน ก่อนที่จะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการใดๆ ทั้งสิ้น ทรัมป์ย้ำอย่างหนักแน่นว่า อิหร่าน “จะต้องไม่ได้รับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาด” ซึ่งถือเป็นจุดยืนที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเด็นนี้ ทรัมป์ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตร การปิดล้อม โดยระบุว่า “ การปิดล้อม นั้นได้ผลดีกว่าการทิ้งระเบิดเสียอีก” เขาเปรียบเทียบสถานการณ์ของ อิหร่าน ในขณะนี้ว่า “กำลังสำลักเหมือนหมูที่ถูกยัดไส้” และคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงสำหรับ อิหร่าน หากพวกเขายังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทางทหารใดๆ ที่อาจถูกนำมาใช้ โดยระบุเพียงว่า อิหร่าน ต้องการที่จะยุติความขัดแย้ง และไม่อยากให้สหรัฐฯ ดำเนิน การปิดล้อม ต่อไป แต่เขายังคงยืนยันว่า เขาจะไม่ยกเลิก การปิดล้อม จนกว่าจะมั่นใจว่า อิหร่าน จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การตัดสินใจของทรัมป์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ ของ อิหร่าน ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน มีความซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน การถอนตัวของสหรัฐฯ จากข้อตกลงนิวเคลียร์ อิหร่าน (JCPOA) ในปี 2561 และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดต่อ อิหร่าน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของ อิหร่าน และนำไปสู่ความไม่พอใจและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น การปิดล้อม ท่าเรือ อิหร่าน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ ใช้เพื่อบังคับให้ อิหร่าน กลับมาเจรจาเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ ของตน การเจรจาเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ อิหร่าน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมากในจุดยืนของทั้งสองฝ่าย สหรัฐฯ ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อตกลงนิวเคลียร์เดิม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาขีปนาวุธของ อิหร่าน และการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค ในขณะที่ อิหร่าน ต้องการให้สหรัฐฯ กลับเข้าสู่ข้อตกลงเดิม และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด การบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเจรจาและการประนีประนอ.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกาได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่าน โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ผ่อนปรนมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน จนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะแสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตน การประกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการเจรจารอบใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใด ทรัมป์เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเว็บไซต์ข่าว Axios ว่า เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากอิหร่านที่ต้องการให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมและเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่จะเริ่มการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า เขาต้องการเห็นหลักประกันที่ชัดเจนในการจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการใดๆ ทั้งสิ้น ทรัมป์ย้ำอย่างหนักแน่นว่า อิหร่าน “จะต้องไม่ได้รับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาด” ซึ่งถือเป็นจุดยืนที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเด็นนี้ ทรัมป์ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการปิดล้อม โดยระบุว่า “การปิดล้อมนั้นได้ผลดีกว่าการทิ้งระเบิดเสียอีก” เขาเปรียบเทียบสถานการณ์ของอิหร่านในขณะนี้ว่า “กำลังสำลักเหมือนหมูที่ถูกยัดไส้” และคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงสำหรับอิหร่าน หากพวกเขายังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทางทหารใดๆ ที่อาจถูกนำมาใช้ โดยระบุเพียงว่า อิหร่านต้องการที่จะยุติความขัดแย้ง และไม่อยากให้สหรัฐฯ ดำเนินการปิดล้อมต่อไป แต่เขายังคงยืนยันว่า เขาจะไม่ยกเลิกการปิดล้อมจนกว่าจะมั่นใจว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การตัดสินใจของทรัมป์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน การถอนตัวของสหรัฐฯ จากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน (JCPOA) ในปี 2561 และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดต่ออิหร่าน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของอิหร่าน และนำไปสู่ความไม่พอใจและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ ใช้เพื่อบังคับให้อิหร่านกลับมาเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตน การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมากในจุดยืนของทั้งสองฝ่าย สหรัฐฯ ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อตกลงนิวเคลียร์เดิม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่าน และการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค ในขณะที่อิหร่านต้องการให้สหรัฐฯ กลับเข้าสู่ข้อตกลงเดิม และยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด การบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเจรจาและการประนีประนอ
โดนัลด์ ทรัมป์ อิหร่าน โครงการนิวเคลียร์ การปิดล้อม ช่องแคบฮอร์มุซ