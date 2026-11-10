ทรัมป์เรียกค่าชดเชยสงครามจากพันธมิตรตะวันออกกลางหลังพ่ายเลือกตั้งกลางเทอม
ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้พันธมิตรในตะวันออกกลางจ่ายค่าชดเชยความเสียหายสงครามอิหร่าน มูลค่า 47 พันล้านดอลลาร์ หลังพรรครีพับลิกันเสียอำนาจในการเลือกตั้งกลางเทอม
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง สหรัฐอเมริกา ประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ล่าสุดว่า บรรดาพันธมิตรทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง จำเป็นต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้แก่อเมริกา สำหรับค่าใช้จ่าย incurred ระหว่างการทำสงครามกับ อิหร่าน การเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐยอมรับว่าเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรค รีพับลิกัน ประสบความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ยืนยันค่าชดเชยสงครามหลังแพ้เลือกตั้งกลางเทอม
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุชัดเจนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการซีบีเอส นิวส์ ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ว่า "ประเทศเหล่านี้ที่เราให้การคุ้มครอง จะชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราสูญเสียไปในสงคราม คืนให้แก่อเมริกา" คำแถลงดังกล่าวเป็นการพาดพิงโดยตรงถึงภาระทางการเงินที่สหรัฐฯ แบกรับในการปกป้องพันธมิตร ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่พรรครีพับลิกันต้องสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสให้แก่อัลลีอันซ์เดโมแครตAlso readมูลนิธิวอชด็อก แจงปมร้อน เผย ยื่น CIB ตรวจเส้นเงิน ปรับโครงสร้างบริหาร
เจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งกับเตหะราน ที่เริ่มได้รับกระแสความนิยมลดลงเรื่อยๆ ในหมู่ชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันยังถือเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่สะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อสถานการณ์สงครามที่ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดต้นทุนสงครามและระบบป้องกันภัยทางอากาศ
สหรัฐอเมริกาสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ร่วมกันให้นิยามความขัดแย้งนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่ทั้งสองประเทศปฏิบัติการโจมตีทางใส่เป้าหมายโครงการของอิหร่าน โดยอ้างว่าเป็นการทำสงครามล่วงหน้าเพื่อควบคุมภัยคุกคามจากอิหร่าน จากโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเตหะราน คำกล่าวของทรัมป์ดูจะมีนัยยะสำคัญต่อประเทศในตะวันออกกลางที่ถูกเตหะรานใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ หลังจากโดนสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
อิหร่านได้ทำการโจมตีประเทศต่างๆ น้อยที่สุด 11 แห่งนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากทิ้งระเบิด โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิสราเอลถูกห่าขีปนาวุธและโดรนถล่มหนักหน่วงที่สุด การโจมตีดังกล่าวได้กัดกร่อนคลังแสงทั่วโลกของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยชาติตะวันตก โดยเฉพาะชุดยุทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา เช่น ระบบแพทริออต และ THAAD ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศประจำการทางภาคพื้นดินที่ทันสมัยที่สุดของอเมริกา
หน่วยงานความมั่นคงต้องส่งระบบแพทริออต และ THAAD เข้าไปในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นระหว่างศึกสงคราม เพื่อป้องกันฐานทัพต่างๆ ของสหรัฐฯ และพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาค เมื่อไม่กี่วันก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอม มีข่าวปรากฏว่าตัวเลขประมาณการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) เกี่ยวกับการต้นทุนของสงครามเพิ่มขึ้นแตะระดับ 47,000 ล้านดอลลาร์ โดยหากนับเฉพาะช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนสิงหาคม ต้นทุนในการทำสงครามอยู่ที่ระดับราวๆ 38,000 ล้านดอลลาร์
ภาระค่าใช้จ่ายด้านอาวุธและการคาดการณ์อนาคต
ในระยะเวลาดังกล่าว สหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศไปเป็นมูลค่ากว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณสภาคองเกรส การทดแทนอาวุธอย่างขีปนาวุธโทมาฮอว์กและขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตถูกระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนเดียวของสหรัฐฯ ตลอดช่วงระยะเวลาของสงคราม ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างอิงบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคม สหรัฐฯ ใช้ตัวสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วกว่า 1,700 ลูก และขีปนาวุธ THAAD กว่า 200 ลูก
อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่ามีการใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นจำนวนเท่าใดในการป้องกันแต่ละประเทศ และมีการใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นหลายลูกเพื่อจัดการกับขีปนาวุธของอิหร่านเพียงลูกเดียวหรือไม่ ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงยุติสงครามอย่างเป็นทางการ หรือมีการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างชัดเจน ทรัมป์ได้ขู่ที่จะกลับมาโจมตีเป้าหมายต่างๆ ในอิหร่านอย่างจริงจังอีกครั้ง เพื่อเรียกคืนความยุติธรรมทางต้นทุนสงคราม
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