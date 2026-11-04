ทรัมป์ยืนยันไม่โจมตีอิหร่านทันทีหลังแพ้เลือกตั้งกลางเทอม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันไม่มีแผนโจมตอิหร่านในทันที หลังพรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่ผู้นำอิหร่านชี้ผลเลือกตั้งแสดงเจตนารมณ์ไม่ต้องการสงคราม
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชัดเจนว่าไม่มีแผนที่จะดำเนินการโจมตีทางทหารต่อสาธารณรัฐอิสลามแห่ง อิหร่าน ในเร็วๆ นี้ หลังจาก พรรคเดโมแครต สามารถคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการ เลือกตั้งกลางเทอม ส่งผลให้ฝ่ายค้านพลิกมาครองเสียงข้างมากในทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสภาคองเกรสสหรัฐฯ
เหตุผลและความพร้อมทางการทหาร
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ โดยระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสหรัฐฯ กำลังได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างเต็มที่ จากการที่พรรคเดโมแครตสามารถคว้ามajority ได้ทั้งสองสภา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสมการทางการเมืองที่สำคัญ แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ตาม ท่านเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ ยังคงเตรียมพร้อมสูงสุดสำหรับการรับมือ任何สถานการณ์ หากความขัดแย้งกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น และกล่าวว่าพร้อมจะใช้กำลังหากจำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่จำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นในขณะนี้Also readรมว.ยธ. พร้อมอายัดทรัพย์ “สส.ไอเดียร์-สามี” ทันที หากหลักฐานครบ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่าสงครามกับอิหร่านซึ่งยืดเยื้อมาจนถึงเดือนที่ 9 ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้อิสรภาพของพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่คัดค้านความขัดแย้งดังกล่าว และแสดงความไม่พอใจต่อราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากสถานการณ์สงครามที่กำลังดำเนินอยู่
จุดยืนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และความมั่นคง
ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ โดยย้ำว่าชาวอเมริกันเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการที่ตนได้วางไว้เพื่อจัดการกับอิหร่าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ asserted ว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมปล่อยให้รัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายระดับใด拥有一个อาวุธนิวเคลียร์ เพราะประเทศดังกล่าวถูกจัดว่าเป็นอันตรายที่สุดในโลก และกล่าวต่อว่าได้จัดการกับกลุ่มดังกล่าวไปเกือบจะหมดสิ้นแล้ว แต่ยืนยันว่างานด้านความมั่นคงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และอาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมหรืออาจจะไม่ทำก็ได้
ปฏิกิริยาจากอิหร่านและสัญญาณสันติภาพ
ด้านสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านและหนึ่งในคณะเจรจาสันติภาพระดับสูงกับสหรัฐฯ ออกมาชี้แจงว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวอเมริกันมีมติ "ไม่ต้องการสงคราม" ซึ่งสะท้อนถึงความเหนื่อยล้าจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและมีผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างหนัก
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดพลังงานโลก และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อคะแนนนิยมของพรรครัฐบาลในสหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศของตนเอง โดยสหรัฐฯ ต้องการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะที่อิหร่านพยายามสร้างความชอบธรรมในการเจรจาผ่านผลของการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันที่ต่อต้านสงคราม
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