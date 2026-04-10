ทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านอีกครั้ง พร้อมระบุผลการเจรจา 'ภายใน 24 ชั่วโมง'

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศความพร้อมของกองทัพสหรัฐฯ พร้อมทั้งคาดการณ์ผลการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านในเร็ว ๆ นี้
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานข่าวว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า กองเรือรบของสหรัฐฯ ได้รับการติดตั้งอาวุธใหม่ และมีความพร้อมที่จะกลับมาโจมตี อิหร่าน อีกครั้ง หาก การเจรจาสันติภาพ ที่ ปากีสถาน ไม่ประสบผลสำเร็จ คำกล่าวอ้างนี้ถูกเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ โดยทรัมป์เน้นย้ำถึงความพร้อมของกองทัพสหรัฐฯ โดยระบุว่า 'เรากำลังเริ่มต้นใหม่ เรากำลังบรรจุเรือรบด้วยกระสุนและอาวุธที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดียิ่งกว่าที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้
ซึ่งเราได้ทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ' ถ้อยแถลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น การแสดงออกถึงความพร้อมทางทหารเช่นนี้ อาจมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านในระหว่างการเจรจา หรืออาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางทหาร หากการเจรจาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง\นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงกรอบเวลาในการตัดสินผลลัพธ์ของการเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยกล่าวว่า ผลลัพธ์จะมีความชัดเจนภายใน 24 ชั่วโมง 'เราจะได้รู้ภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เราจะรู้ในเร็ว ๆ นี้' ปธน.ทรัมป์กล่าว คำกล่าวนี้สร้างความสนใจและความคาดหวังอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในระยะเวลาอันสั้น การเจรจาสันติภาพที่ปากีสถานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยมีคณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการเจรจา คณะผู้แทนสหรัฐฯ นำโดยนายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ ในขณะที่คณะผู้แทนอิหร่านนำโดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน และนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน การเจรจาดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซเรนาในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การที่ทั้งสองฝ่ายส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการเจรจาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว\การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพในภูมิภาคและทั่วโลก ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดมาเป็นเวลานาน และความพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แสดงความหวังว่าการเจรจาจะเป็นไปในเชิงบวก แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เตือนอิหร่านให้หลีกเลี่ยงการ'เล่นเกม'กับสหรัฐฯ คำเตือนนี้บ่งบอกถึงความระมัดระวังและความคาดหวังที่สมดุลของสหรัฐฯ ต่อการเจรจา การเจรจาในครั้งนี้อาจนำไปสู่ข้อตกลงที่สำคัญ หรืออาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยิ่งตึงเครียดมากขึ้น ผลลัพธ์ของการเจรจาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของภูมิภาค และเป็นที่จับตามองจากนานาชาติอย่างใกล้ชิด การแสดงออกถึงท่าทีที่แข็งกร้าวควบคู่ไปกับการเจรจาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สมดุ
โดนัลด์ ทรัมป์ อิหร่าน การเจรจาสันติภาพ ปากีสถาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
