ทรัมป์เปิดทางพิจารณาปฏิบัติการทหารต่อคิวบาก่อนหมดวาระ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณพิจารณาปฏิบัติการทางทหารต่อคิวบาก่อนพ้นตำแหน่ง ขณะที่รัฐบาลถอยจากการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน ส่งผลต่อท่าทีด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาออกคำสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อ คิวบา ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ท่าทีดังกล่าวปรากฏในการให้สัมภาษณ์กับรายการ The Hugh Hewitt Show ในช่วงที่รัฐบาลของเขากำลังถอยห่างจากการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติสงครามกับอิหร่าน หลังความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
ทรัมป์ระบุว่าเขาอยากจัดการเรื่องคิวบาให้แล้วเสร็จก่อนออกจากตำแหน่ง และชี้ว่ามาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งพ่อแม่อพยพมาจากเกาะแห่งนี้ น่าจะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมความพยายามดังกล่าว ทรัมป์ยังให้คำนิยามคิวบาว่าเป็นรัฐล้มเหลว และกล่าวว่าเขากำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดAlso readลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนหลัง ได้คบค้าผู้มีอิทธิพล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหัน
ทรัมป์ให้เหตุผลเรื่องคิวบาและการสนับสนุนจากชาวคิวบาในฟลอริดา
ระหว่างการสัมภาษณ์ ทรัมป์ถูกถามว่าจะออกคำสั่งให้กองทัพปลดปล่อยคิวบาหรือไม่ เขาตอบว่าอยากทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ และยกย่องรูบิโอว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงสำหรับประเด็นคิวบา เพราะพ่อแม่ของรูบิโอมาจากเกาะแห่งนี้ และรูบิโอก็ต้องการทำเช่นนั้นเช่นกัน
ทรัมป์อ้างว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เขาได้รับคะแนนเสียงจากชาวคิวบาในรัฐฟลอริดาถึง 94% และเชื่อว่าความนิยมของเขาในกลุ่มนี้ตอนนี้สูงกว่าเดิม เขาระบุว่าต้องการทำสิ่งนี้เพื่อชาวคิวบาที่อพยพเข้ามาหลังถูกปฏิบัติอย่างเลวร้าย และเหตุนี้จึงเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา
ท่าทีต่อปฏิบัติการทหารระยะสั้นและการถอยจากการเจรจาอิหร่าน
เมื่อถูกถามเจาะจงว่าเขาจะเห็นชอบกับปฏิบัติการทางทหารที่กินเวลาหนึ่งสัปดาห์และมีการใช้กำลังทหารเล็กน้อยหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนั้นอย่างแน่นอน
ท่าทีเกี่ยวกับคิวบาเกิดขึ้นขณะที่ทำเนียบขาวเปลี่ยนแนวทางในสงครามกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
เช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทรัมป์โพสต์หลายข้อความบนโซเชียลมีเดียว ประกาศว่าได้สั่งให้รองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ยุติการเจรจาทางการทูตกับเตหะราน และหันไปมุ่งเน้นการสอบสวนข้อกล่าวหาฉ้อโกงในระดับรัฐและเมืองต่างๆ ที่นำโดยพรรคเดโมแครตแทน
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ว่าสงครามกับอิหร่านถือว่าจบลงแล้ว และสหรัฐอเมริกาจะระงับการโจมตีที่เคยขู่ไว้ตามคำร้องขอของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย อาทิ กาตาร์และซาอุดีอาระเบีย
การปิดล้อมทางทะเลและการโจมตีเล็กๆ ที่ยังดำเนินต่อ
ทรัมป์ยังตั้งใจคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซไว้ต่อไป แม้ประกาศว่าสงครามจบลงแล้ว ความเคลื่อนไหวทั้งสองด้านจึงยังไม่สิ้นสุดอย่างชัดเจน
สื่อแห่งรัฐของอิหร่านรายงานว่า สหรัฐอเมริกาโจมตีเกาะเกชม์ของอิหร่านเมื่อต้นสัปดาห์นี้ หลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย การโจมตีขนาดเล็กเหล่านี้จึงยังคงดำเนินต่อไปควบคู่กับการพูดถึงการยุติสงคราม
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