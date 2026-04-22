ทรัมป์ยืนยันไม่มีกรอบเวลาแก้ไขความขัดแย้งกับอิหร่าน ปฏิเสธข่าวการเมืองชี้นำ

ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่าน และปฏิเสธข่าวที่ว่าการตัดสินใจของเขามีแรงจูงใจทางการเมือง โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนอเมริกัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่าน ทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าการตัดสินใจของเขามีแรงจูงใจทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึง เขาอธิบายว่าไม่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการแก้ไขข้อพิพาทนี้ และยืนยันว่ารัฐบาลของเขามุ่งเน้นไปที่การบรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนชาวอเมริกันเป็นสำคัญ ในการให้สัมภาษณ์กับมาร์ธา แมคคัลลัม ทรัมป์ได้กล่าวถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านที่เพิ่งประกาศไปเมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา โดยระบุว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันด้านเวลาแต่อย่างใด แม้ว่าในอดีตเขาเคยคาดการณ์ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์ แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้ดำเนินไปถึงสัปดาห์ที่ 7 แล้ว ทรัมป์เน้นย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการแก้ไขปัญหา และรัฐบาลของเขามีความมุ่งมั่นที่จะรอคอยข้อเสนอที่เป็นเอกภาพจากอิหร่านเพื่อรื้อฟื้นการเจรจาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เขายังยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไป แม้จะมีการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปก็ตาม การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อบังคับให้รัฐบาลอิหร่านกลับมาสู่โต๊ะเจรจา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากจนถึงช่วงค่ำของวันอังคาร รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากเจ้าหน้าที่ของอิหร่าน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นการเจรจาใหม่ ทรัมป์ยังได้ตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าเขาต้องการให้สงครามยุติลงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง โดยยืนยันว่าเป้าหมายหลักของเขาคือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนชาวอเมริกันเท่านั้น การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค และความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของสงครามที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโลก การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจตามมา การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย และความเต็มใจที่จะประนีประนอมเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ
