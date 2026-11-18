ทรัมป์ประกาศไทยยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ 99% ปิดดีลเร็วนี้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันไทยจะยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้างานสหรัฐฯ เกือบทั้งหมดและลดอุปสรรคทางการค้า คาดปิดดีลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง สหรัฐอเมริกา แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ของ ประเทศไทย ระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าทั้งสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากในการเจรจาการค้า โดย ประเทศไทย มีคำมั่นที่จะยกเลิก ภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ ทั้งหมด และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจำนวนมาก ภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศปิดดีลอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
รายละเอียดความตกลงการค้าและอัตราภาษี
ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า ประเทศไทยจะยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 99% ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร ตามกรอบความตกลงเบื้องต้นที่ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศร่วมกันเมื่อเดือนตุลาคม 2025 โดยความตกลงนี้ยังรวมถึงการผ่อนปรนอุปสรรคอื่น ๆ ที่เคยขัดขวางการส่งออกของสหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดไทยอีกด้วยAlso readกรมศิลปากรเผยความคืบหน้าพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใกล้แล้วเสร็จ 99%
นอกจากการลดภาษีแล้ว ประเทศไทยยังให้คำมั่นสัญญาที่จะยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสินค้าหลายประเภทจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ เอทานอล และสัตว์ปีก โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในพิธีเตรียมประกาศการบรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญ (substantial conclusion) ของความตกลงการค้าดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจที่ชัดเจนในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน
มูลค่าการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 24.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยในปีนี้ การเจรจาการค้าครั้งนี้อาจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในตลาดโลก และสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่โปร่งใสและเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนชาวอเมริกัน
หนึ่งในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของความตกลงนี้ คือคำมั่นของประเทศไทยที่จะเพิ่มคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการสั่งซื้อนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคการเกษตรของสหรัฐฯ และช่วยสร้างความสมดุลในดุลการค้าระหว่างสองประเทศ ทั้งยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคเอกชนของไทยที่ต้องการขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกา
บริบทการเมืองและการประชุมระดับภูมิภาค
การเยือนเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงการประชุมทวิภาคีกับไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่กรุงมะนิลา ตลอดจนการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ที่นครเซินเจิ้นของประเทศจีน รวมถึงการประชุมสามฝ่ายร่วมกับผู้นำจีนและรัสเซีย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
สถานการณ์ทางการทูตและการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการใหม่ในการจำกัดการเข้าถึงชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ทางการค้าที่ยังคงมีความเปราะบางอยู่ในขณะนั้น การบรรลุข้อตกลงกับไทยจึงอาจ被视为หนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต้านทานอิทธิพลทางการค้าและความมั่นคงอื่น ๆ ในพื้นที่
ผลกระทบเชิงปฏิบัติและขั้นตอนต่อไป
การประกาศปิดดีลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางศุลกากรและมาตรฐานสินค้าอย่างรวดเร็วในทั้งสองประเทศ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ และสินค้าเกษตร จะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีที่ลดลงเกือบทั้งหมด ทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นในตลาดอเมริกา ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคชาวไทยก็อาจได้เห็นสินค้าคุณภาพจากสหรัฐฯ ที่มีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ ขั้นตอนถัดไปคือการลงนามในเอกสารความตกลงอย่างเป็นทางการ และการเริ่มบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนอุปสรรคทางการค้าภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยฝ่ายของไทยและสหรัฐฯ จะต้องประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและรับรองสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานใหม่ที่ได้ตกลงกันไว้ การดำเนินการนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว
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