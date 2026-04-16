ทรัมป์ประกาศอิสราเอล-เลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง 10 วัน เตรียมเชิญผู้นำหารือสันติภาพที่ทำเนียบขาว

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยผ่าน Truth Social การบรรลุข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอนหลังการพบปะหารือที่วอชิงตัน ดีซี พร้อมเตรียมเชิญผู้นำทั้งสองฝ่ายเข้าพบที่ทำเนียบขาวเพื่อผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม
นาย โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ของตนเองในวันนี้ โดยประกาศข่าวที่น่ายินดีว่า อิสราเอล และ เลบานอน ได้บรรลุข้อตกลง หยุดยิง เป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการพบปะหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งนับเป็นการพัฒนาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ นายทรัมป์ยังได้เปิดเผยถึงแผนการที่จะเชิญประธานาธิบดีโจเซฟ อูน แห่ง เลบานอน และนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่ง อิสราเอล เข้าพบหารือ ณ ทำเนียบขาว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจา สันติภาพ ที่ตั้งเป้าหมายไว้.
ในข้อความที่เผยแพร่ออกไป นายทรัมป์ได้กล่าวถึงบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมที่ตนเองมีกับผู้นำทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีอูน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพอย่างสูง และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ผู้นำแห่งอิสราเอล เขาเน้นย้ำว่า ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ การพบปะครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี นับเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้นำของอิสราเอลและเลบานอนในรอบ 34 ปี โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ คุณมาร์โก รูบิโอ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย.
เพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน นายทรัมป์ได้เปิดเผยถึงการมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กับทีมงานของเขา โดยคุณเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี และคุณรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วม เพื่อประสานงานและร่วมมือกับอิสราเอลและเลบานอนในการบรรลุเป้าหมายสันติภาพอย่างถาวร การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เขาได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองที่ได้ช่วยยุติความขัดแย้งมาแล้วถึง 9 สมรภูมิทั่วโลก และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 10 ที่เขาตั้งใจจะผลักดันให้สำเร็จ 'ดังนั้น เรามาร่วมกันทำให้สำเร็จ!' เป็นคำประกาศที่แสดงถึงความหวังและความตั้งใจจริง.
ยิ่งไปกว่านั้น นายทรัมป์ยังได้ประกาศแผนการที่ชัดเจนในการผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกขั้น เขาจะเชิญนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู และประธานาธิบดีโจเซฟ อูน เข้ามายังทำเนียบขาว เพื่อเข้าร่วมการเจรจาที่มีความหมายอย่างแท้จริง การพบปะหารือที่ทำเนียบขาวครั้งนี้จะเป็นการเจรจาครั้งแรกระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนับตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก การตัดสินใจของนายทรัมป์ในการเป็นตัวกลางและอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพครั้งนี้ ถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และส่งผลดีต่อเสถียรภาพและความสงบสุขในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวม การกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของอดีตผู้นำสหรัฐฯ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน
โดนัลด์ ทรัมป์ อิสราเอล เลบานอน หยุดยิง สันติภาพ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สงกรานต์ภูเก็ตสังเวยชีวิตสะสม 4 ราย!สงกรานต์ภูเก็ตเสียชีวิตสะสม 4 ราย เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายตาม '10 ข้อหาหลัก' อย่างเข้มงวด รณรงค์ดื่มไม่ขับ
Read more »
เตือนอสังหาฯ ปี 69 พิษสงครามดันต้นทุนพุ่ง ราคาบ้านจ่อขยับ 10%เตือนอสังหาฯ ปี 69 พิษสงครามดันต้นทุนพุ่ง ชี้ราคาบ้านจ่อขยับ 10% แนะล็อกต้นทุน-คงดอกเบี้ยคงที่ รับมือตลาดซบเซาต่ำสุดในรอบ 8 ปี
Read more »
สงกรานต์อยุธยาคึกคัก นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำกับช้าง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสบรรยากาศเล่นน้ำ สงกรานต์ ที่ พระนครศรีอยุธยา มี ช้าง กว่า 10 เชือก มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับนักท...
Read more »
สหรัฐฯ รัวมาตรการคว่ำบาตร 10 องค์กร เครือข่ายเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันอิหร่าน สกัดท่อน้ำเลี้ยง-ปิดช่องทำเงินมหาศาลสหรัฐฯ เดินหน้ากดดันอิหร่านอย่างหนัก ประกาศคว่ำบาตร 10 องค์กร ทั้งบุคคล บริษัท และเรือขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจน้ำมันของนายฮอสเซน ชามคานี มหาเศรษฐีชื่อดัง เพื่อตัดวงจรทางการเงิน โดยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวยังคงลักลอบขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กอบโกยผลประโยชน์มหาศาลในช่วงเวลาที่สถานการณ์ตึงเครียด
Read more »
10 สมาคมเหล็กไทยผวา โรงงานเหล็ก IF คืนชีพ กระทุ้งรัฐคุมเข้ม10 สมาคมเหล็กไทย เดินหน้าไม่หยุด กระทุ้งภาครัฐคุมเข้มโรงงานเหล็ก IF อย่างจริงจัง ก่อนอนุญาตคืนชีพ หวั่นเหล็กด้อยคุณภาพทะลักตลาด
Read more »
ทรัมป์ ประกาศ สหรัฐฯ หนุนหยุดยิง 10 วัน อิสราเอล-เลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศความสำเร็จในการเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา 10 วัน โดยจะเริ่มมีผลในเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐฯ พร้อมเชิญผู้นำทั้งสองประเทศเยือนทำเนียบขาวเพื่อหารือประวัติศาสตร์ ขณะที่สถานการณ์ยังคงเปราะบาง
Read more »