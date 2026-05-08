ทรัมป์ย้ำข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่านยังมีผลบังคับ แม้ยังมีการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงมีผลบังคับ แม้จะมีการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซ และเตือนว่าความรุนแรงอาจรุนแรงขึ้นถ้าอิหร่านไม่สรุปข้อตกลงสันติภาพ
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาย้ำว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าจะมีการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ชี้ว่า กองกำลังสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีของอิหร่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตือนว่าถ้าอิหร่านไม่เร่งสรุปข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงในอนาคตอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า ทรัมป์ได้กล่าวหาฝ่ายผู้นำอิหร่านว่าโง่แต่เชิด และเตือนว่า กองเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาจะเข้าสมทบกับกองกำลังทางเรือเพื่อปิดกั้นท่าเรือต่าง ๆ ในอิหร่านให้กลายเป็นปราการเหล็กกล้า ทรัมป์ยังเน้นย้ำว่า เขาต้องการสรุปข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านโดยเร็ว แต่ถ้าอิหร่านไม่ยอมสรุปข้อตกลง กองกำลังสหรัฐอเมริกาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทรัมป์ระบุด้วยว่า กองเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างลุล่วงโดยไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ท่ามกลางการระดมยิงจากกองกำลังอิหร่าน และชี้ว่า กองกำลังสหรัฐอเมริกาสามารถสกัดและทำลายฝ่ายอิหร่านที่รุกโจมตีได้ รวมถึงกองเรือเร็ว ขีปนาวุธ และโดรนของอิหร่านที่ระดมโจมตีกองเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกา ขณะที่กองบัญชาการทหารกลางสหรัฐอเมริกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาร์โก รูบิโอ ของสหรัฐอเมริกา ชี้ว่าอิหร่านเป็นฝ่ายโจมตีก่อน อย่างไรก็ตาม อิหร่านโต้กลับว่า กองกำลังอิหร่านเป็นฝ่ายรับมือกับปฏิบัติการก้าวร้าวของกองกำลังสหรัฐอเมริกาที่โจมตีเรือ 2 ลำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ โดยฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอเมริกา รายงานระบุว่า กรุงเตหะรานและพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีเช่นกัน รายงานระบุด้วยว่า สถานการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอิหร่านเลียบช่องแคบฮอร์มุซได้กลับสู่สภาพปกติแล้วหลังจากการโจมตีตอบโต้ซึ่งกันและกันของสหรัฐอเมริกา-อิหร่านระลอกล่าสุดดังกล่าว ฝ่ายนักวิเคราะห์ของ Quincy Institute for Responsible Statecraft ในสหรัฐอเมริกา ประเมินว่า สหรัฐอเมริกาอาจถูกอิหร่านชี้ว่าพยายามทำให้อ่าวอาหรับมีสภาพคล้ายคลึงกับฉนวนกาซาหรือเขตเวสต์แบงก์ หรือเลบานอน ซึ่งหยุดยิงตามอำเภอใจ และอิหร่านต้องเป็นฝ่ายรับมือ ฝ่ายนักวิเคราะห์ประเมินด้วยว่า รูปการณ์ขณะนี้ยังยากที่จะให้ทำให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน รายงานชี้ว่า อิสราเอลก็ยังคงทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในช่วงข้อตกลงหยุดยิงเช่นกั
