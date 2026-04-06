ทรัมป์ขีดเส้นตายให้อิหร่าน: เส้นทางสู่นรกหรือหายนะ?

วิเคราะห์สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังทรัมป์ขีดเส้นตายให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและทั่วโลก
บทความนี้จะตีพิมพ์ในไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 โดยจะมีส่วนหนึ่งวางจำหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวัน “เส้นตาย” ที่สำคัญที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขีดเส้นไว้และขู่กับ อิหร่าน มาโดยตลอด หลายท่านคงจำกันได้ว่าทรัมป์เคยประกาศไว้ว่าจะให้ อิหร่าน มีเวลาถึงวันที่ 6 เมษายนเท่านั้น ในการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ให้มีการเดินเรือได้โดยปราศจากการโจมตีขัดขวางจาก อิหร่าน และพันธมิตรใดๆ หาก อิหร่าน ไม่เปิดช่องแคบตามกำหนด สหรัฐฯ จะโจมตี อิหร่าน อย่างรุนแรง
รวมถึงการทำลายโรงงานไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ\เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน ซึ่งเหลือเวลาอีก 48 ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตาย ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ใน Truth Social อีกครั้ง พร้อมเน้นย้ำว่าเหลือเวลาเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าอิหร่านยังไม่ตัดสินใจเปิดช่องแคบฮอร์มุซ “นรก” และ “ความหายนะ” ที่ร้ายแรงที่สุดจะมาเยือนอิหร่านอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม โฆษกกองทัพอิหร่านกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขู่ (อีกครั้ง) ของทรัมป์มากนัก มีการตอบโต้กลับมาทันทีว่า “ประตูนรกจะเปิดต้อนรับสหรัฐฯและอิสราเอลเช่นกัน...หากพวกเขายังคงตั้งใจที่จะโจมตีโรงงานไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานตามที่ผู้นำสหรัฐฯประกาศไว้” มีการใช้คำว่า “Hell” หรือ “นรก” โต้ตอบกันอย่างดุเดือด\แม้ว่าจะมีการขู่กันไปมาเช่นนี้ แต่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปก่อนถึงเส้นตาย 48 ชั่วโมง สหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงส่งฝูงบินเข้าโจมตี ในขณะที่อิหร่านก็ยังตอบโต้ ถึงขั้นยิงเครื่องบินขับไล่ F-15E ของสหรัฐฯ ตก และมีการตามหานักบินที่รอดชีวิตในเขตอิหร่าน ซึ่งดูเหมือนว่าจะพบตัวในสภาพปลอดภัย เมื่อถึง “เส้นตาย” ในวันที่ 6 เมษายน โลกทั้งโลกจึงต้องจับตาดูด้วยความระทึกว่าทรัมป์จะสั่งโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงตามที่ขู่ไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือความกังวลของ “ตลาดน้ำมัน” ซึ่งราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐฯ หรือเช้าวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย ราคาน้ำมันดิบ WTI ในนิวยอร์กพุ่งขึ้นวันเดียวถึง 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปิดที่ 111.54 เหรียญต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ของตลาดลอนดอนก็พุ่งขึ้นไป 7.84 เหรียญต่อบาร์เรล ปิดที่ 109.03 เหรียญต่อบาร์เรล คำถามคือ เมื่อถึงวันที่ 6 เมษายน ราคาจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไร และหากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงตามที่ทรัมป์ขู่ไว้ ราคาจะทะลุไปถึงระดับไหน\สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือคำว่า “Hell” หรือ “นรก” อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอิหร่านหรือตะวันออกกลางเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้น “ทั่วโลก” เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ตรงไหน ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาเอง ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะน้ำมันแพง ประชาชนชาวอเมริกันเดือดร้อนอย่างหนัก และมีการเดินขบวนประท้วงทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เขียนไม่ได้แช่งนะครับ แต่ตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ สอนว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมสนอง” ดังนั้นขอให้เตรียมตัวรับผลกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วโลกให้ดีๆ
