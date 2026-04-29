ทรัมป์คาดการณ์สงครามอิหร่าน-ยูเครนอาจจบลงพร้อมกัน หลังคุยกับปูติน

โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าสงครามระหว่างอิหร่านและสงครามในยูเครนอาจสิ้นสุดลงในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์กับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยทรัมป์ยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางทหารของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสิ้นสุดของความขัดแย้งสองแห่งที่สำคัญของโลก นั่นคือ สงครามระหว่างอิหร่านและสงครามในยูเครน โดยทรัมป์กล่าวว่าสงครามทั้งสองอาจยุติลงในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หลังจากที่เขาได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 การเปิดเผยนี้เกิดขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ CNN ในห้องทำงานรูปไข่ ณ ทำเนียบขาว ซึ่งทรัมป์ได้แสดงมุมมองที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งสอง เมื่อถูกเคตแลน คอลลินส์ จาก CNN สอบถามว่าสงครามใดจะสิ้นสุดลงก่อนกัน ทรัมป์ตอบว่า “สงครามไหนจะจบก่อนน่ะหรือ?
บางทีพวกมันอาจจะจบลงในกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันก็ได้” คำตอบนี้สร้างความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์ในอิหร่านและยูเครน แม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงดังกล่าว แต่ก็เป็นที่สังเกตว่าเขาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางทหารในทั้งสองภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัมป์ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของกองทัพเรืออิหร่านว่า “คุณไม่มีทางรู้เรื่องนี้หรอกถ้ามัวแต่อ่านข่าวลวง แต่ในทางทหารน่ะ ดูสิ มีเรือ 159 ลำ—ตอนนี้เรือทุกลำจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้ว ซึ่งนับว่าดีทีเดียว...
ตอนนี้มันยากที่พวกเขาจะกลับมามีกองทัพเรือได้อีกครั้ง คุณคิดว่าพวกเขาจะไปได้สวยหรือ ในเมื่อไม่มีทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือแม้แต่ระบบต่อต้านอากาศยาน?
” คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าทรัมป์มองว่าอิหร่านอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทางทหารอย่างมาก และอาจไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ทรัมป์ยังได้เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับปูตินเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิหร่าน “นิดหน่อย” แต่ประเด็นหลักของการสนทนาคือเรื่องยูเครน โดยทรัมป์แสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาทางออกได้ในเวลาอันรวดเร็ว และหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง “ผมคิดว่าเราจะหาทางออกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผมหวังและผมคิดว่าเราอยากเห็นทางออกที่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย” ทรัมป์กล่าว นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้แสดงความเห็นว่า “ผมคิดว่ายูเครนพ่ายแพ้แล้วในทางทหาร” อย่างไรก็ตาม CNN ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์อาจจะพูดผิด และตั้งใจจะสื่อถึงสถานการณ์ในอิหร่านมากกว่า เนื่องจากถ้อยคำต่อมาของเขามุ่งเน้นไปที่กองทัพเรืออิหร่านเป็นหลัก การแสดงความคิดเห็นของทรัมป์ในครั้งนี้ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของสงครามทั้งสอง และบทบาทที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียอาจมีในการแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี
