ทรัมป์ ประกาศ สหรัฐฯ หนุนหยุดยิง 10 วัน อิสราเอล-เลบานอน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศความสำเร็จในการเจรจาเพื่อให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเป็นเวลา 10 วัน โดยจะเริ่มมีผลในเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐฯ พร้อมเชิญผู้นำทั้งสองประเทศเยือนทำเนียบขาวเพื่อหารือประวัติศาสตร์ ขณะที่สถานการณ์ยังคงเปราะบาง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาประกาศข่าวสำคัญที่อาจนำมาซึ่งการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยระบุว่า ทั้ง อิสราเอล และ เลบานอน ได้บรรลุข้อตกลงในการ หยุดยิง เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งการ หยุดยิง นี้จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการหารืออย่างเข้มข้นของประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2569 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขา คือ Truth Social ในการแจ้งข่าวนี้ โดยกล่าวว่า ทั้งนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และประธานาธิบดีโจเซฟ อูน แห่งเลบานอน ได้แสดงความเห็นชอบที่จะเริ่มต้น 'การหยุดยิงอย่างเป็นทางการ' ซึ่งจะกินระยะเวลา 10 วัน โดยมีกำหนดเวลาเริ่มต้นอย่างชัดเจนคือ 17.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (Eastern Time) ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะทดสอบเสถียรภาพของภูมิภาคนี้
นอกเหนือจากการประกาศหยุดยิงแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เปิดเผยถึงแผนการที่จะเชิญนายเนทันยาฮูและประธานาธิบดีอูน เข้าร่วมการประชุม ณ ทำเนียบขาว เพื่อหารือในประเด็นที่สำคัญและมีความหมายต่อความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและเลบานอน การพบปะหารือในระดับนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เนื่องจากเป็นการพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นเวลานานกว่าสามทศวรรษที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในภาวะตึงเครียดและไม่มีการเจรจาระดับสูงอย่างเป็นทางการ การประชุมที่ทำเนียบขาวนี้จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกลไกการสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประกาศการหยุดยิงอย่างเป็นทางการ แต่สถานการณ์ในเลบานอนยังคงถูกมองว่ามีความเปราะบางสูง เนื่องจากรายงานข่าวระบุว่า การปะทะกันระหว่างกองกำลังของอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธและมีอิทธิพลทางการเมืองในเลบานอน ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการพักรบชั่วคราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอิหร่าน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะพยายามอย่างแข็งขันที่จะผลักดันให้เกิดการติดต่อและการเจรจาโดยตรงระหว่างผู้นำของอิสราเอลและเลบานอน แต่มีความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงหยุดยิงนี้อาจเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินการตามแผน เจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ประธานาธิบดีโจเซฟ อูน นั้น ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการพูดคุยโดยตรงกับนายเบนจามิน เนทันยาฮู แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเป็นตัวกลางและอำนวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ การปฏิเสธนี้อาจบ่งชี้ถึงความซับซ้อนทางการเมืองภายในเลบานอน หรืออาจเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง การที่ประธานาธิบดีอูนไม่พร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู อาจเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อความสำเร็จของการประชุมที่ทำเนียบขาว และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาว
การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อประเมินผลกระทบที่แท้จริงของการประกาศครั้งนี้ต่อเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความขัดแย้งที่ซับซ้อน
