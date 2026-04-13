ทรัมป์สั่งปิดล้อมทางทะเลอิหร่าน: เส้นตายมาถึงแล้ว ท่ามกลางความตึงเครียด

สหรัฐฯ ภายใต้การนำของ โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มต้นปิดล้อมทางทะเลอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อเรือทุกลำที่เข้าออกท่าเรืออิหร่าน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
กำหนดเส้นตายที่ โดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดให้ กองทัพเรือ สหรัฐฯ เริ่มต้นการ ปิดล้อมทางทะเล เพื่อสกัดกั้นเรือทุกลำที่เข้าหรือออกจากท่าเรือของ อิหร่าน ได้มาถึงแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่า กองทัพเรือ ได้เริ่มปฏิบัติการตามคำสั่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลา 10.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของ สหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเวลา 21.00 น.
ตามเวลาประเทศไทย ของวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2569 คือเส้นตายที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือทุกลำที่เดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆ ของอิหร่าน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในการประกาศว่า สหรัฐฯ จะเริ่มดำเนินการ “ปิดล้อมเรือที่เดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือของอิหร่าน” ตามประกาศจากกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ หรือ CENTCOM ที่ได้แจ้งต่อผู้เดินเรือทั่วโลก การปิดล้อมนี้จะครอบคลุม “ตลอดแนวชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่าน” ซึ่งหมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อเรือทุกลำ ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดๆ ที่เดินทางในบริเวณอ่าวโอมานและทะเลอาหรับ ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก CENTCOM ได้ออกคำเตือนอย่างชัดเจนว่า เรือลำใดก็ตามที่ “เข้าหรือออกจากพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถูกสกัดกั้น เปลี่ยนเส้นทาง หรือถูกยึดเรือ” อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุข้อยกเว้นบางประการ โดยจะมีการอนุญาตให้เรือที่ขนส่งสินค้าเพื่อมนุษยธรรม เช่น อาหารและเวชภัณฑ์ สามารถเดินทางผ่านได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเสียก่อน การตัดสินใจของทรัมป์ในการกำหนดมาตรการปิดล้อมทางทะเลนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การถอนตัวของสหรัฐฯ จากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปี 2561 และการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอีกครั้ง ความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระยะๆ โดยมีการปะทะกันในทะเลและในอากาศระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย และการโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่าน และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่าอิหร่านจะตอบโต้มาตรการของสหรัฐฯ อย่างไร และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลและเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ในอีกด้านหนึ่ง กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน หรือ IRGC ได้ออกมาประกาศเตือนล่วงหน้าว่า เรือรบใดๆ ที่เข้ามาใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก จะถูก “ตอบโต้ขั้นรุนแรง” คำประกาศนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอิหร่านในการปกป้องอธิปไตยของตน และอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารในบริเวณดังกล่าวได้ การปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐฯ กำหนดขึ้นนี้ มีความซับซ้อนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง การที่กองทัพเรือสหรัฐฯ จะสามารถบังคับใช้มาตรการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความร่วมมือจากนานาชาติ การตอบโต้จากอิหร่าน และสถานการณ์ในภูมิภาคโดยรวม ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและการเดินทางทางทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
