ทรัมป์ประกาศระงับโครงการเสรีภาพในช่องแคบฮอร์มุซ ชั่วคราวเพื่อเจรจาข้อตกลงกับอิหร่าน

📆5/6/2026 12:37 AM
📰Thairath_News
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระงับโครงการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว เพื่อให้มีเวลาพูดคุยกับตัวแทนของอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์ โดยยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเอาไว้

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า สหรัฐฯ จะระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือที่เรียกว่า “โครงการเสรีภาพ” (Project Freedom) เป็นการชั่วคราว โดยยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเอาไว้ ทรัมป์ระบุว่า การระงับดังกล่าวเกิดจากการร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสำเร็จทางทหารที่สหรัฐฯ บรรลุได้ระหว่างปฏิบัติการต่อต้านอิหร่าน และความคืบหน้าอย่างมากในการพูดคุยกับตัวแทนของอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้าย ข้อความของทรัมป์ระบุว่า “จากการร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสำเร็จทางทหารอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับระหว่างปฏิบัติการต่อต้านอิหร่าน และข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีความคืบหน้าอย่างมากไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของอิหร่าน เราจึงได้ตกลงร่วมกันว่า ในขณะที่มาตรการปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ แต่ “โครงการเสรีภาพ” จะถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อดูว่าจะสามารถหาข้อสรุปและลงนามข้อตกลงได้หรือไม่” ก่อนหน้านี้ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ระยะการสู้รบของปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และขณะนี้สหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการใหม่ในการคุ้มกันเรือสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทน การระงับโครงการเสรีภาพครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางทหารและการเมืองในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์กับอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลา

