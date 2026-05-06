ทรัมป์ประกาศระงับโครงการเสรีภาพในช่องแคบฮอร์มุซ ชั่วคราวเพื่อเจรจาข้อตกลงกับอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศระงับโครงการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว เพื่อให้มีเวลาพูดคุยกับตัวแทนของอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์ โดยยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเอาไว้
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า สหรัฐฯ จะระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ หรือที่เรียกว่า “โครงการเสรีภาพ” ( Project Freedom ) เป็นการชั่วคราว โดยยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเอาไว้ ทรัมป์ระบุว่า การระงับดังกล่าวเกิดจากการร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสำเร็จทางทหารที่สหรัฐฯ บรรลุได้ระหว่างปฏิบัติการต่อต้าน อิหร่าน และความคืบหน้าอย่างมากในการพูดคุยกับตัวแทนของ อิหร่าน เพื่อบรรลุ ข้อตกลง ที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้าย ข้อความของทรัมป์ระบุว่า “จากการร้องขอของปากีสถานและประเทศอื่น ๆ รวมถึงความสำเร็จทางทหารอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับระหว่างปฏิบัติการต่อต้าน อิหร่าน และข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีความคืบหน้าอย่างมากไปสู่ ข้อตกลง ที่สมบูรณ์และเป็นขั้นสุดท้ายกับตัวแทนของ อิหร่าน เราจึงได้ตกลงร่วมกันว่า ในขณะที่มาตรการปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ แต่ “โครงการเสรีภาพ” จะถูกระงับไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อดูว่าจะสามารถหาข้อสรุปและลงนาม ข้อตกลง ได้หรือไม่” ก่อนหน้านี้ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ระยะการสู้รบของปฏิบัติการทางทหารต่อ อิหร่าน ที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และขณะนี้สหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการใหม่ในการคุ้มกันเรือสัญจรผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ แทน การระงับโครงการเสรีภาพครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางทหารและการเมืองในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ กำลังมุ่งเน้นไปที่การเจรจาเพื่อบรรลุ ข้อตกลง ที่สมบูรณ์กับ อิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลา.
