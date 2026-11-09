ทรัมป์ลดความเสี่ยงโจมตีอิหร่าน น้ำมันเบรนต์ร่วง 5.85% ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันมีความเสี่ยงต่ำในการโจมตี่อิหร่าน ขณะที่การเจรจามีความคืบหน้า ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าตลาดน้ำมันเบรนต์มีแนวโน้มปรับฐานลงต่อเนื่องจากแรงเทขาย
ตลาดน้ำมันดิบเบรนต์ (BRENT) สัญญาส่งมอบเดือนมกราคม ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 5.75 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.85 ต่อบาร์เรล ปิดการซื้อขายที่ระดับ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่เริ่มมีทิศทางคลี่คลายลงหลังจากคำประกาศของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ทรัมป์ยืนยันลดความเสี่ยงการโจมตีอิหร่าน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ระบุชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้ต่ำมากที่สหรัฐอเมริกาจะสั่งการให้มีการโจมตีสถานการณ์ใหม่ในอิหร่านในเวลานี้ ควบคู่ไปกับการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความคืบหน้าAlso readหุ้นไทยวันนี้ 12 ก.ย. 66 ปิดตลาดหุ้นเช้า เพิ่มขึ้น 5.85 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,546.79 จุด
ในระหว่างการสัมภาษณ์ดังกล่าว ทรัมป์ยังระบุว่า สหรัฐฯ ได้กำหนดเป้าหมายการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในอิหร่านไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงโรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆ อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่ามีความเป็นไปได้ต่ำที่สหรัฐฯ จะจำเป็นต้องดำเนินการโจมตีเช่นนี้เพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ได้โจมตอิหร่านอย่างหนักหน่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สัญญาณดีจากกาตาร์และความหวังสันติภาพ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับเชคมูหัมหมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน มกุฎราชกุมารแห่งสหภาพเอมิเรตส์อาหรับ และเชคทามิม บิน ฮาหมัด อัลทานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เกี่ยวกับความพยายามในการลดความตึงเครียดกับอิหร่าน
นักวิเคราะห์จาก TACenergy มองว่าการแสดงความเห็นของทรัมป์ครั้งนี้ บ่งชี้ถึงโอกาสที่อิหร่านและสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงให้เกิดแรงเทขายในตลาดน้ำมันเนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง
นอกจากนี้ ฝ่ายอิหร่านเองก็ได้แสดงออกถึงความปรารถนาที่ต้องการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลดเลือนความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดจากท่าทีของทั้งสองฝ่ายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ผลกระทบต่อตลาดและทิศทางราคาน้ำมัน
ความคืบหน้าในการเจรจาและท่าทีที่อ่อนลงของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันตอบสนองด้วยการปรับราคาให้ลดลงตามปัจจัยพื้นฐานใหม่ โดยราคาปิดที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือเป็นระดับที่สะท้อนถึงความกังวลที่ลดน้อยลงของนักลงทุน
การที่สหรัฐฯ มีการเจรจาผ่านรัฐกาตาร์และแสดงความเต็มใจที่จะลดการโจมตี สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทาง diplomat ที่กำลังเปิดกว้างขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความมั่นคงทางการค้าทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
นักวิเคราะห์จึงมองว่า แรงเทขายน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่ลดลงของผู้บริโภค แต่เกิดจากการปรับแก้ราคาจากความผันผวนทางด้านการเมืองที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นอาจยังคงมีความผันผวนแต่อยู่ในทิศทางที่ทรงตัวหรือปรับตัวลงตามความคืบหน้าของการเจรจา
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy