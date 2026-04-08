ทรัมป์ประกาศพักโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ เปิดทางเจรจา หลังตึงเครียดหนัก

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางการทูต โดยอ้างว่าได้บรรลุเป้าหมายทางทหารแล้ว พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอจากอิหร่านเพื่อนำมาเจรจา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศระงับปฏิบัติการโจมตี อิหร่าน เป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้มี การเจรจา ทางการทูต หลังจากสถานการณ์ ความตึงเครียด ระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นภายหลังการหารือกับ Shehbaz Sharif นายกรัฐมนตรีปากีสถาน และ Asim Munir ผู้บัญชาการทหารบกปากีสถาน ซึ่งได้ร้องขอให้สหรัฐฯ ชะลอการใช้กำลังทางทหารต่อ อิหร่าน ทรัมป์ ระบุว่า การหยุดยิงครั้งนี้จะเป็น “การหยุดยิงสองฝ่าย” (double-sided ceasefire)
โดยมีเงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องยินยอมเปิดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่าง “สมบูรณ์ ทันที และปลอดภัย” เนื้อหาจากโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของทรัมป์ยังระบุว่า สหรัฐฯ ได้บรรลุเป้าหมายทางทหารที่ตั้งไว้แล้ว และมีความคืบหน้าอย่างมากในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระยะยาวกับอิหร่านและในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอ 10 ประเด็นจากอิหร่าน และมองว่าเป็น “พื้นฐานที่สามารถใช้เจรจาได้” โดยประเด็นขัดแย้งสำคัญส่วนใหญ่ได้รับการตกลงกันแล้ว เหลือเพียงช่วงเวลาสองสัปดาห์เพื่อสรุปและทำให้ข้อตกลงมีผลสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเปิดโอกาสให้การเจรจาทางการทูตเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา\การตัดสินใจของทรัมป์ในการระงับการโจมตีครั้งนี้ ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในการลดความขัดแย้งและเปิดช่องทางสำหรับการเจรจา แม้ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะตึงเครียดอย่างหนักก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่ในภาวะตึงเครียดมาเป็นเวลานาน โดยมีประเด็นขัดแย้งหลักๆ ได้แก่ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน บทบาทของอิหร่านในภูมิภาค และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย การระงับการโจมตีเป็นเวลาสองสัปดาห์นี้ อาจเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาเพื่อหาทางออกที่สันติ และลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งทางทหารที่รุนแรงขึ้น การเจรจาจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นข้อโต้แย้งระหว่างสองประเทศ รวมถึงการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก การเจรจาอาจนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน\การระงับการโจมตีและโอกาสในการเจรจาเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนและความท้าทายรออยู่ข้างหน้า ความสำเร็จของการเจรจาขึ้นอยู่กับความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายในการประนีประนอม และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ ที่เป็นต้นตอของความขัดแย้ง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจา เช่น ท่าทีของพันธมิตรของสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคโดยรวม หากการเจรจาประสบความสำเร็จ ข้อตกลงที่ได้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาล้มเหลว ความตึงเครียดอาจกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง และนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารที่รุนแรงกว่าเดิม ดังนั้น ช่วงเวลาสองสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์และโอกาสในการสร้างสันติภาพในภูมิภา
