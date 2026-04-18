ทรัมป์เผยอิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์ชั่วคราว ส่อเคียงคู่สู่ข้อตกลงสันติภาพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าอิหร่านได้ตกลงที่จะระงับโครงการนิวเคลียร์ของตนเองโดยไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีท่ามกลางความคาดหวังถึงข้อตกลงที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสองชาติ ขณะเดียวกัน เตหะรานได้ประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาค
แหล่งข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน โดยท่านได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า อิหร่าน ได้ยอมตกลงที่จะระงับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนิวเคลียร์ ของตนเองออกไปโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน การประกาศดังกล่าวสร้างความหวังอย่างยิ่งว่าข้อตกลงเพื่อยุติสถานการณ์สงครามอันตึงเครียดระหว่างทั้งสองชาติกำลังจะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เตหะรานได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า
ได้เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดในโลกด้านการขนส่งพลังงาน การให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันด้วยตนเองว่า การหยุดชะงักของกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นจะเป็นไปในลักษณะ “ไม่จำกัดเวลา” ซึ่งหมายความว่าการระงับนี้จะไม่ถูกกำหนดกรอบเวลาที่ตายตัว ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและมีโอกาสในการเจรจาต่อรองมากขึ้น ท่านทรัมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยความมั่นใจว่า “ประเด็นหลักส่วนใหญ่สรุปกันได้แล้ว ข้อตกลงน่าจะคืบหน้าอย่างรวดเร็ว” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการเจรจาครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่มีการปลดล็อกหรือคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ให้กับอิหร่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลอิหร่านมาโดยตลอด และเป็นประเด็นที่ท่านทรัมป์และผู้สนับสนุนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวผลักดันสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ทวีความเข้มข้นขึ้นตลอดทั้งวัน โดยผู้นำในกรุงเตหะรานได้ประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซได้เปิดให้การเดินเรือพาณิชย์กลับมาดำเนินการได้ตามปกติอีกครั้ง หลังจากที่อิสราเอลได้ตกลงที่จะหยุดยิงในเลบานอน เป็นการส่งสัญญาณถึงการลดทอนความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น การประกาศดังกล่าวส่งผลให้เรือขนส่งน้ำมันอย่างน้อยแปดลำ ที่ประสบปัญหาติดค้างอยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียในช่วงก่อนหน้านี้ ได้เร่งเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนานาชาติในการทดสอบและยืนยันการประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือของอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับคณะผู้สื่อข่าวในช่วงบ่ายของวันศุกร์ว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้มีการ “พูดคุยที่ดีมากบางส่วน” และการหารือเหล่านั้นจะ “ดำเนินต่อไปตลอดช่วงสุดสัปดาห์” ซึ่งบ่งชี้ว่าการเจรจาและการสื่อสารระหว่างสองประเทศยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางออกร่วมกันในการลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค การเปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก และการปิดกั้นหรือจำกัดการเข้าออกของช่องทางนี้มักนำมาซึ่งความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก การที่อิหร่านตัดสินใจเปิดช่องแคบอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่อ่อนลง และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ นักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศมองว่า การที่อิหร่านยอมระงับโครงการนิวเคลียร์โดยไม่มีกำหนดเวลาถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของนโยบายการทูตของรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งเน้นการใช้แรงกดดันและควบคู่ไปกับการเจรจาต่อรอง เพื่อให้คู่กรณีบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก การประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่า “ประเด็นหลักส่วนใหญ่สรุปกันได้แล้ว” เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจา แม้ว่าจะมีบางประเด็นที่ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดแก่ทางการอิหร่าน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่อิหร่านต้องการ แต่สหรัฐฯ ยังคงยืนกรานที่จะไม่ดำเนินการในส่วนนี้ การเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการเจรจา และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอิหร่านที่จะลดความตึงเครียดในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับประเทศเพื่อนบ้าน และกับมหาอำนาจตะวันตก การบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนและยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จะไม่เพียงแต่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์ แต่ยังอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคนี้อย่างมีนัยสำคัญ การติดตามความคืบหน้าของการเจรจาและการเปลี่ยนแปลงท่าทีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี
