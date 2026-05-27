ทรัมป์กดดัน 8 ชาติตะวันออกกลางร่วมข้อตกลงอับราฮัม เชื่อมโยงสันติภาพอิหร่าน
📆5/27/2026 4:08 AM
📰ThaiPBS
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำ 8 ชาติตะวันออกกลางและเอเชียใต้เพื่อกดดันให้ลงนามข้อตกลงอับราฮัม พร้อมเชื่อมโยงกับข้อตกลงสันติภาพอิหร่าน ท่ามกลางปฏิกิริยาต่อต้าน โดยเฉพาะจากปากีสถานที่ปฏิเสธอย่างแข็งขัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้สร้างความฮือฮาและจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในเวทีการเมืองระดับโลก ด้วยการประกาศผ่านทรูธโซเชียลว่า ได้โทรศัพท์พูดคุยโดยตรงกับผู้นำของ 8 ประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, ปากีสถาน, ตุรกี, อียิปต์, จอร์แดน และบาห์เรน เพื่อผลักดันให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมลงนามใน "ข้อตกลงอับราฮัม" (Abraham Accords) ซึ่งเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่สหรัฐฯ เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในปี 2563 เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล ทั้งนี้ ทรัมป์ระบุว่าการเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวควรเป็น "ข้อบังคับขั้นต่ำ" สำหรับทุกประเทศที่ถูกระบุ และเชื่อมโยงกับข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน โดยยื่นคำขาดว่าหากประเทศใดปฏิเสธ ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเจรจาสันติภาพกับอิหร่า

ทรัมป์ ข้อตกลงอับราฮัม ตะวันออกกลาง สันติภาพอิหร่าน ปากีสถาน

 

