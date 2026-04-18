ทรัมป์แง่ดีเรื่องการเจรจาสันติภาพกับอิหร่าน แต่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความหวังต่อความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพกับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากการเจรจาในปากีสถานไม่เป็นผล
ระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ วัน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของ การเจรจาสันติภาพ กับ อิหร่าน โดยเขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับพัฒนาการดังกล่าว แม้ว่าการเจรจาจะยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการหยุดยิงที่เปราะบางก็ตาม
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางกลับวอชิงตันว่า เขาได้รับข่าวดีเมื่อประมาณ 20 นาทีก่อนหน้านี้ และแสดงความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางกับอิหร่านจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เขาคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อมูลนี้ได้รับการรายงานโดย MS Now.
อย่างไรก็ตาม สื่อของอิหร่านได้รายงานในอีกด้านหนึ่งว่า ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญ ได้ถูกปิดอีกครั้งสำหรับการขนส่งทางเรือ อันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงกันไว้ รายงานจาก IRIB ระบุว่า การปิดช่องแคบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ทำให้เส้นทางดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากอิหร่านอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเจรจาสันติภาพที่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ซึ่งเป็นการพบปะระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐฯ ที่นำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ และคณะผู้เจรจาของอิหร่าน นำโดยประธานรัฐสภา โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบัฟ นั้น ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนได้
ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เซเยด อับบาส อาราห์ชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการหยุดยิงในเลบานอน ทางเดินสำหรับเรือพาณิชย์ทุกประเภทที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการประกาศให้เปิดอย่างสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของการหยุดยิง อย่างไรก็ตาม เรือทุกลำจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือผ่าน 'เส้นทางประสานงาน' ที่ประกาศโดยหน่วยงานทางทะเลของอิหร่าน
ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าอิหร่านจะดำเนินการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือต่างๆ ที่ต้องการใช้ช่องแคบนี้หรือไม่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวขอบคุณอิหร่านผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดช่องแคบ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้ย้ำว่า การปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนกับเตหะรานได้
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเจรจาทางการทูตในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ยังคงมีความตึงเครียดแฝงอยู่ แม้จะมีความพยายามในการแสวงหาแนวทางสันติภาพก็ตาม การสื่อสารที่ขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่ายอาจส่งผลต่อความคืบหน้าของการเจรจา และสร้างความไม่แน่นอนให้กับเสถียรภาพในภูมิภาค
คณะผู้แทนสหรัฐฯ ที่นำโดยรองประธานาธิบดี เจดี แวนซ์ ได้เข้าร่วมการเจรจาในกรุงอิสลามาบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและหาทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ผลการเจรจาที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับทิศทางของการดำเนินการต่อไป และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้แสดงความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินข่าวดีในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเดินทางกลับของเขา ความเชื่อมั่นของเขาสามารถเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพได้ แต่ก็ยังคงต้องรอผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการเจรจาในระยะเวลาอันใกล้นี้
การปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญ การตัดสินใจของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบนี้อีกครั้ง จึงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับสากล ความไม่แน่นอนนี้อาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาน้ำมัน และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ท่าทีของสหรัฐฯ ในการรักษาการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน จนกว่าจะบรรลุข้อตกลง แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการใช้มาตรการกดดันทางการทูตและเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอาจเพิ่มความตึงเครียดและทำให้การเจรจายิ่งซับซ้อนมากขึ้น
ประเด็นของการเปิดเส้นทางเดินเรือและการเก็บค่าผ่านทางยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด การบริหารจัดการทรัพยากรและเส้นทางการค้าที่สำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ มักเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ การสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสจากทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและลดความเสี่ยงของความรุนแรง
ข่าวที่ว่าสหรัฐฯ ล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณี เป็นข้อกล่าวหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเจรจา การสร้างความไว้วางใจและการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการเจรจาสันติภาพ หากข้อกล่าวหานี้มีมูลความจริง อาจต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินการของสหรัฐฯ เพื่อให้การเจรจาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น
โดยสรุปแล้ว สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้จะมีความหวังจากการเจรจาสันติภาพ แต่การปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขาดข้อตกลงที่ชัดเจนจากการพบปะที่ปากีสถาน ก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ท่าทีที่แข็งกร้าวของทั้งสองฝ่ายอาจทำให้กระบวนการสันติภาพต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมาก
การประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านสำหรับเรือพาณิชย์ทุกประเภท โดยให้เดินเรือผ่านเส้นทางที่กำหนด ถือเป็นก้าวที่น่าสนใจ การดำเนินการนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณถึงความพยายามในการผ่อนคลายสถานการณ์ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเจรจาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การที่เรือต้องเปลี่ยนเส้นทางและอาจต้องเสียค่าผ่านทาง ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเลทั่วโลก
บทบาทของสื่อในการรายงานข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญ ความขัดแย้งของข้อมูลระหว่างสื่อของสหรัฐฯ และอิหร่าน อาจสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนและส่งผลต่อการรับรู้ของสถานการณ์ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านจากทุกฝ่าย จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจบริบทของความขัดแย้งและทิศทางการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
อนาคตของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ยังคงแขวนอยู่บนเส้นด้าย ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำทั้งสองฝ่ายในการหาจุดร่วม ลดความตึงเครียด และแสดงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน การบริหารจัดการความคาดหวังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้
