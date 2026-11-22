ทรัมป์โทษเดโมแครตทำตลาดหุ้นร่วงหนัก เสียหาย 6 ล้านล้านดอลลาร์
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ผ่าน Truth Social โทษนโยบายพรรคเดโมแครตเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งร่วงสะสมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อเวลา 00:20 น. ตามเวลาไทยของวันที่ 23 พ.ย. โดยระบุโทษ พรรคเดโมแครต ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนักอย่างรุนแรง ในโพสต์ดังกล่าวทรัมป์อ้างอิงตัวเลขความเสียหายที่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต้องเผชิญว่าสูงถึงมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ที่ พรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา
ทรัมป์ชี้ดัชนี NASDAQ ร่วง 20% จากนโยบายเดโมแครต
ทรัมป์ยังระบุเจาะจงว่า ดัชนี NASDAQ ซึ่งเป็นดัชนีเทคโนโลยีมีความผันผวนสูง ลดลงถึง 20% จากแรงกดดันทางนโยบาย โดยเขาระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะแย่ลงกว่านี้หากพรรคเดโมแครตไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็ว เขากล่าวหาว่านโยบายของพรรคเดโมแครตเป็นนโยบายที่ต่อต้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเน้นการแก้แค้นทางการเมือง พร้อมเตือนว่าหากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบาย เศรษฐกิจของประเทศจะตกอยู่ในภาวะอันตรายAlso readTrump Media ยื่นจดทะเบียน Crypto ETF “Blue Chip” ลุยถือ BTC, ETH, SOL, CRO, XRP เตรียมเปิดตัวปีนี้!
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังคงทิ้งท้ายข้อความด้วยประโยคเชิงสัญญาว่าประเทศจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นหากมีการกลับมาฟื้นฟูนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิม ซึ่งข้อความนี้สะท้อนถึงมุมมองของเขาที่มีต่อความสามารถในการฟื้นตัวของตลาดหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้
ข้อมูลตลาดหุ้นจริงร่วงหนักตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความเป็นจริงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ พบว่าหุ้นสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับแรงขายอย่างหนักตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยในช่วงวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งเป็นหลังการเลือกตั้ง Nasdaq มีอัตราลดลงถึง 5.52% และดัชนี S&P 500 ก็ลดลง 4.36% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการร่วงลงที่สำคัญมากในระยะเวลาอันสั้น มูลค่าตลาดที่หายไปราว 6 ล้านล้านดอลลาร์นั้น เป็นยอดสะสมที่หายไปตั้งแต่จุดสูงสุดของตลาดเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวเลขความเสียหายที่ทรัมป์อ้างถึงนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มการร่วงลงของตลาดในระยะยาวมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันสะสมจากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาว
นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยความกังวลด้านเทคโนโลยีและดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จากหลายสถาบันรวมถึง The Kobeissi Letter, TS Lombard และนิตยสาร Forbes ต่างมองว่าสาเหตุของการร่วงลงของตลาดมีหลายด้านรวมกัน ไม่ใช่เพียงปัจจัยทางการเมืองเพียงอย่างเดียว โดยปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือความกังวลเรื่องรายจ่ายลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ที่นักลงทุนอาจต้องชั่งน้ำหนักผลตอบแทนกับการลงทุนที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ สภาพคล่องในตลาดยังถูกดูดออกจากการเสนอขายหุ้นใหม่ (IPO) ขนาดใหญ่ของหลายบริษัท ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเงินหมุนเวียนในตลาดหุ้น ส่วนประเด็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งเกิน 5.1% ก็เป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่ทำให้เงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ไปสู่พันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงและความมั่นคงมากกว่า
เงินเฟ้อที่ส่งผลให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความผันผวนให้ตลาด นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่แปรปรวนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นทั่วโลก ทำให้มุมมองของนักวิเคราะห์มีความซับซ้อนและหลากหลายกว่าคำอธิบายของทรัมป์ที่ระบุว่าเป็นเพราะนโยบายพรรคเดโมแครตถึง 100%
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