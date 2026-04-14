ทรัมป์อ้างกองทัพเรืออิหร่านถูกทำลายหมดสิ้น: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูง

โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบน Truth Social อ้างว่ากองทัพเรืออิหร่านถูกทำลายสิ้นเชิงแล้ว พร้อมเตือนถึงการดำเนินการที่รุนแรงต่อเรืออิหร่านใกล้พื้นที่ปิดล้อม ข่าวดังกล่าวจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและเส้นทางการค้าโลก
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยกล่าวอ้างว่ากองทัพเรือ อิหร่าน ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแล้ว โดยระบุว่าเรือรบของ อิหร่าน จำนวน 158 ลำถูกโจมตีและจมลงสู่ก้นทะเล นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวถึงเรือเร็วโจมตีบางส่วนที่ยังไม่ได้ถูกจัดการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการประเมินว่าเป็นภัยคุกคามในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เขาได้เน้นย้ำว่า หากเรือของ อิหร่าน เข้าใกล้พื้นที่ปิดล้อมแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะถูกทำลายในทันที โดยใช้วิธีการปฏิบัติการแบบเดียวกับการจัดการกับเครือข่ายค้ายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วและเด็ดขาด การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของ ทรัมป์ ต่อ อิหร่าน และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ หาก ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง
นักวิเคราะห์ทางทหารได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า กองทัพเรืออิหร่านมีความหลากหลาย ทั้งเรือรบขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม และเรือขนาดเล็กความเร็วสูง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในยุทธวิธีแบบไม่สมมาตร โดยเฉพาะในพื้นที่แคบอย่างช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก เรือขนาดเล็กเหล่านี้มีความคล่องตัวสูงและสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นความท้าทายในการป้องกัน อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างของทรัมป์ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เป็นอิสระหรือจากทางการอิหร่าน นอกจากนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางอย่างมาก และความขัดแย้งใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและความมั่นคงของเส้นทางการค้าโลก
สถานการณ์ล่าสุดนี้ได้จุดประกายความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพด้านพลังงานโลก และความมั่นคงของเส้นทางการค้าทั่วโลก การแสดงความคิดเห็นของทรัมป์ได้ตอกย้ำถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น หากเขากลับมามีอำนาจอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หากเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง หน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพยายามหาทางลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี
