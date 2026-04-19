ทรัมป์ส่งทีมเจรจาอิหร่านรอบใหม่ที่ปากีสถาน หลังกล่าวหาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนสหรัฐฯ กำลังเดินทางไปยังปากีสถานเพื่อเจรจากับอิหร่าน โดยกล่าวหาเตหะรานว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือสินค้าถูกยิงในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเตือนถึงผลที่จะตามมาหากการเจรจาล้มเหลว ขณะที่อิหร่านคาดหวังการต่ออายุข้อตกลงหยุดยิง
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ของตนเองเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ว่า คณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของประเทศ ปากีสถาน เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบใหม่กับ อิหร่าน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากการโจมตีอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลเตหะราน โดยกล่าวหาว่า อิหร่าน ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน หลังมีรายงานการยิงเรือสินค้าใน ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันก่อนหน้า
ทรัมป์ระบุข้อความผ่าน Truth Social ว่า การกระทำของอิหร่านที่ “ตัดสินใจลั่นกระสุนในช่องแคบฮอร์มุซ” ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้กับสหรัฐฯ อย่างสิ้นเชิง และชี้ว่ากระสุนเหล่านั้นพุ่งเป้าไปที่เรือของฝรั่งเศสและเรือบรรทุกสินค้าจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงการเดินทางของตัวแทนสหรัฐฯ ไปยังอิสลามาบัด โดยระบุว่าพวกเขาจะเดินทางถึงในเย็นวันถัดไปเพื่อเริ่มต้นการเจรจา ยิ่งไปกว่านั้น ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ New York Post เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะผู้แทนดังกล่าว โดยระบุว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษด้านกิจการอิหร่าน จะเป็นผู้นำคณะ และ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของเขา ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในคณะเจรจาอิหร่านมาก่อน ก็จะเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากการประกาศเกี่ยวกับการเจรจา ทรัมป์ยังได้แสดงทัศนะผ่านโซเชียลมีเดียว่า การกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้น แท้จริงแล้วส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของอิหร่านเองเสียมากกว่า เขาชี้ให้เห็นถึงการประกาศของอิหร่านที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซว่า เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในช่องแคบนี้อยู่แล้ว ทำให้การประกาศดังกล่าวของอิหร่านดูเหมือนจะ “ช่วย” สหรัฐฯ โดยไม่ได้ตั้งใจ และอิหร่านเองกลับเป็นฝ่ายที่สูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากการปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ในขณะที่สหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินใดๆ ผู้นำสหรัฐฯ ยังได้เสริมด้วยว่า รูปแบบการเดินเรือกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเรือสินค้าจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือต่างๆ ในสหรัฐฯ เช่น เท็กซัส ลุยเซียนา และอะแลสกา เพื่อบรรทุกสินค้า แทนที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเขาได้กล่าวเย้ยหยันว่า เป็นผลมาจากการที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) พยายามทำตัวเป็น “อันธพาล” อยู่เสมอ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงข้อเสนอที่สหรัฐฯ ยื่นให้กับอิหร่าน โดยอ้างว่าเป็น “ข้อตกลงที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมาก” พร้อมกับยื่นคำเตือนอย่างชัดเจนและรุนแรงเกี่ยวกับผลที่จะตามมาหากการเจรจาล้มเหลว เขาประกาศว่า สหรัฐฯ กำลังเสนอข้อตกลงที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล และหวังว่าอิหร่านจะยอมรับข้อเสนอนี้ แต่หากไม่ สหรัฐฯ จะดำเนินการทำลาย “โรงไฟฟ้าทุกแห่งและสะพานทุกแห่งในอิหร่านให้สิ้นซาก” โดยกล่าวว่า “ไม่มีชายผู้แสนดีอีกต่อไป!” ทรัมป์ยืนยันว่า สิ่งเหล่านั้นจะถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วและง่ายดาย และหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ เขาจะถือเป็นเกียรติที่จะทำในสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนอื่นๆ ควรจะทำกับอิหร่านมาตลอด 47 ปีที่ผ่านมา เขากล่าวสรุปอย่างแข็งกร้าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่เครื่องจักรสังหารของอิหร่านจะต้องจบสิ้นลง!” ในขณะเดียวกัน สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากฝั่งอิหร่านหลายรายว่า คณะผู้แทนของอิหร่านซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เคยเข้าร่วมการเจรจารอบที่ผ่านมา นำโดยนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา จะเดินทางถึงประเทศปากีสถานในวันอังคารนี้ เพื่อเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ ทางฝั่งอิหร่านมีความคาดหวังว่า จะมีการประกาศเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันในวันพุธนี้ เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 22 เมษายนนี้ การเจรจารอบนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่า
