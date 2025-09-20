ทรัมป์เปิดตัวโครงการวีซ่าใหม่สำหรับเศรษฐี ดึงดูดการลงทุนและผู้พำนักถาวร

ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศโครงการวีซ่าใหม่สำหรับเศรษฐีทั่วโลก โดยมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนและผู้พำนักถาวรในสหรัฐฯ ผ่านการซื้อสิทธิพำนักถาวรด้วยเงินจำนวนสูง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ วีซ่า ใหม่สำหรับ เศรษฐี ทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีเป้าหมายหลักคือการดึงดูดกลุ่มคนรวยให้ย้ายถิ่นฐานเข้ามายัง สหรัฐอเมริกา ผ่านการซื้อสิทธิพำนักถาวรด้วยเงินจำนวนมหาศาล โครงการนี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน ที่ทำเนียบขาว ระหว่างพิธีลงนามคำสั่งจัดตั้งโครงการ โดยประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า โครงการนี้จะนำเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์เข้ามาในประเทศ ซึ่งเงินทุนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการลดหย่อนภาษี
การชำระหนี้ และการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ต่อประเทศชาติ\ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถจ่ายเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการตรวจสอบประวัติ เพื่อรับสิทธิพำนักถาวรในสหรัฐฯ ผ่านบัตร 'Trump Gold Card' นอกจากนี้ ยังมีแผนการเปิดตัวบัตร 'Platinum Card' ที่มีมูลค่าสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ได้นานถึง 270 วัน โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่มาจากแหล่งภายนอกประเทศ ในส่วนของภาคธุรกิจ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ สามารถขอสิทธิพำนักถาวรในสหรัฐฯ ให้แก่พนักงานได้ โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงาน แม้ว่าจะยังไม่มีการระบุจำนวนพนักงานที่แน่นอนก็ตาม เว็บไซต์ยังระบุเพิ่มเติมว่า 'Trump Corporate Gold Card' จะช่วยให้ธุรกิจสามารถโอนสิทธิพำนักจากพนักงานคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มเติม และต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติมด้วย\อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกวีซ่าตามโครงการนี้ ปัจจุบัน เว็บไซต์โครงการได้เปิดช่อง 'สมัครตอนนี้' ให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย และอีเมล เพื่อส่งใบสมัคร โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและความผันผวนทางการเมืองในระดับโลก การเปิดตัวโครงการวีซ่าสำหรับเศรษฐีนี้ ได้รับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงสนับสนุน โดยผู้สนับสนุนมองว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงกา
