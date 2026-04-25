ทรัมป์ส่งสัญญาณหนุนคริปโต ชี้ Clarity Act อาจติดลมบน

ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมงาน Bitcoin and Crypto Conference แสดงการสนับสนุนวงการคริปโตเคอร์เรนซีและ Clarity Act แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากเหรียญ $TRUMP
การปรากฏตัวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในงาน Bitcoin and Crypto Conference ที่ Mar-a-Lago Club เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ตามเวลาไทย ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการสนับสนุนทางการเมืองต่อวงการ คริปโตเคอร์เรนซี และ สินทรัพย์ดิจิทัล แม้ว่าการเข้าร่วมครั้งนี้จะเป็นเพียงการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่ได้มาพร้อมกับการประกาศนโยบายใหม่หรือกฎหมายที่บังคับใช้ได้ในทันที แต่ก็ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ลงทุนในระยะสั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากบริบททางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย Clarity Act หรือ Digital Asset Market Clarity Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการสร้างกรอบการกำกับดูแล สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ชัดเจนและครอบคลุม โดยมีการแบ่งอำนาจความรับผิดชอบระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และคณะกรรมการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ร่างกฎหมายนี้เคยผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง 294 ต่อ 134 เสียง และกำลังรอการพิจารณาในวุฒิสภา ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าหากร่างกฎหมาย Clarity Act ไม่ได้รับการอนุมัติในช่วงสมัยประชุมรัฐสภาชุดที่ 119 นี้ อาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีกฎหมายกำกับดูแลตลาด สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ครอบคลุมออกมาอีกครั้ง การที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกที่จะเข้าร่วมงาน Bitcoin and Crypto Conference ในครั้งนี้ สอดคล้องกับการแต่งตั้ง Marc Andreessen และ Fred Ehrsam สองผู้สนับสนุน Clarity Act อย่างแข็งขัน เข้าสู่คณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (PCAST) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจในการผลักดันกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและกลุ่มตรวจสอบจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมงานที่อิงกับการถือครองเหรียญ $TRUMP ซึ่งเป็นเหรียญ คริปโตเคอร์เรนซี ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ริเริ่ม ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตำแหน่งประธานาธิบดีกับผลประโยชน์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คริปโตเคอร์เรนซี ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคม 2568 ประธานาธิบดีทรัมป์เคยจัดงานเลี้ยงสำหรับผู้ถือเหรียญ $TRUMP 220 อันดับแรก ที่สนามกอล์ฟของเขาในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเดียวกัน โดยรวมแล้ว การปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ในงานคริปโตครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจน แต่สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคือเนื้อหาที่เขาจะกล่าวในการสุนทรพจน์ จะมีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับ Clarity Act หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการแสดงการสนับสนุนในวงกว้างเท่านั้น ประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ $TRUMP ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการชะลอการพิจารณาร่างกฎหมาย Clarity Act ในวุฒิสภาได้ ณ ขณะนี้ ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 77,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม หากมีการประกาศที่เป็นรูปธรรมในงานนี้ ก็อาจส่งผลให้เกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้นได้ แต่หากเป็นเพียงการกล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนทั่วไป ตลาดอาจไม่ตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญนัก การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการคริปโตเคอร์เรนซ.
คริปโตเคอร์เรนซี Bitcoin Clarity Act โดนัลด์ ทรัมป์ สินทรัพย์ดิจิทัล $TRUMP
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
